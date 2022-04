Vergeles apela a la responsabilidad individual sobre las mascarillas

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual de cada ciudadano ante el fin del uso obligatorio de las mascarillas.



Un cambio en la estrategia frente a la pandemia que se recoge en el real decreto que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que, subraya Vergeles, se contemplan los supuestos en los que continuará siendo obligatorio su uso. "El resto de los usos se convierte en responsable", señala en una serie de mensajes en sus redes sociales recogidas por Europa Press.



Para Vergeles lo más importante es que "eliminar el uso obligatorio de la mascarilla, no es obligar a quitársela", frase que, junto al uso responsable, han de ser la "guía" en los próximos días.



Responsabilidad que extiende tanto al ámbito individual, señala, como al de la prevención de riesgos laborales. Para ello recurre al "sentido común", de modo que hay que "reflexionar" sobre su uso en casos de aglomeraciones, interiores mal ventilados, cuando se pase "mucho tiempo" en un interior sin distancias de seguridad o con presencia de personas vulnerables.



También responsabilidad individual para proteger a los demás, puesto que si hay síntomas, aunque no se obliga al reposo en casa, se puede contagiar a otras personas "sea coronavirus o gripe, o cualquier otro virus". "Deberíamos extremar nuestra forma de relacionarnos", remarca Vergeles.



Igualmente, hace referencia a las personas vulnerables que vayan a estar mucho tiempo en un espacio interior y mal ventilado, que si fuera su caso, reconoce, se protegería, al igual que si estuviera en el exterior en caso de aglomeraciones, con "poca distancia de seguridad".



En cuanto al ámbito laboral, subraya que serán los servicios de prevención de riesgos laborales los que han evaluar la situación y hacer las indicaciones necesarias.



Ante todo ello, comprende que haya "muchas dudas" durante los próximos días, al tiempo que indica que "ni se puede, ni se debe regular todos y cada uno de los extremos de la vida de una persona".



Tras recordar que llevamos dos años con mascarilla, señala que "son normales las dudas" y que los ciudadanos sabrán "vivir desde la responsabilidad en la prevención".



Por último, y en relación a la situación epidemiológica en la que se encuentra Extremadura con la llegada de este cambio, señala que está en nivel de riesgo 1, que es "el más bajo antes de la ausencia de riesgo".



En todo caso, reconoce que "lo normal" es que haya "fluctuaciones de incidencia" en mayores de 60 años y variaciones en los ingresos. Pero el nivel de riesgo, insiste, es bajo y, por lo tanto, "no hay que cambiar las acciones".