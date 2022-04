Casi 1.300 familias extremeñas han pedido ser acogedoras de refugiados ucranianos

Ep.

Un total de 1.296 familias han solicitado hasta el momento en Extremadura ser acogedoras de refugiados ucranianos, de las que un 77 por ciento se ofrecen para recibir a menores y un 23 por ciento a grupos familiares, y los Servicios Sociales están trabajando en la idoneidad de esas personas que desean ayudar a ciudadanos procedentes del conflicto bélico.



Asimismo, hay 76 plazas de viviendas particulares, y se han ofrecido también traductores, mediadores y voluntarios como respuesta a la "gran crisis humanitaria" abierta en Ucrania por el conflicto "injusto" abierto por la Federación Rusa.



Igualmente, hasta ahora la comunidad extremeña ha proporcionado 32 dispositivos de ayuntamientos que suponen 780 plazas, dispositivos de ong acreditadas que suponen 110 plazas, y Cáritas ha ofrecido 170 plazas.



También, en Sanidad la comunidad ha ofrecido dentro de esa respuesta cinco camas en UCI, 14 camas hospitalarias quirúrgicas, 70 camas en hospitales generales, tres en Oncología, 24 en Pediatría, y se han provisto 15.000 euros iniciales para la compra centralizada de medicamentos por parte del Sistema Nacional de Salud.



De este modo lo ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, quien a petición propia ha informado este jueves ante el pleno de la Asamblea de la respuesta que la comunidad está ofreciendo a la "gran crisis humanitaria" en Ucrania.



En ese marco, ha pedido a la sociedad extremeña y a los políticos que ayuden a mantener la "enorme solidaridad" del pueblo extremeño pero a canalizarla "adecuadamente" para dar una respuesta basada en la "justicia social y no en la caridad".



Asimismo, en cuanto a los datos de acogida y de derecho, ha desgranado Vergeles que en Extremadura en la actualidad hay 376 personas ucranianas afiliadas (el 45,3 por ciento son menores), y 246 ciudadanos ucranianos han pedido tarjeta sanitaria, y hay 109 niños escolarizados.



De igual modo, los Servicios Sociales están trabajando además en la actualidad en la idoneidad de las familias que acogen a menores, así como en establecer un procedimiento excepcional "pasarela" hasta el Ingreso Mínimo Vital por si alguna de las personas necesitasen el acceso a la Renta Extremeña Garantizada como "pasarela", y también los mínimos vitales.



Vergeles ha avanzado, igualmente, que la comunidad trabajará "intensamente" en las próximas semanas en desarrollar instrumentos normativos para proteger a los niños y a las niñas.



De la misma forma, ha explicado que en la última reunión de coordinación con la Delegación del Gobierno y con la Consejería de Igualdad de la Junta se buscará "proteger a las mujeres", porque la ucraniana es una "gran crisis humanitaria" de la cual sólo se sabe --ha incidido-- que sus dimensiones son "grandes" pero que ni cuánto va a durar ni a cuántas personas se van a tener que atender.



Asimismo, respecto a los menores, el vicepresidente segundo ha explicado que el mecanismo de protección está siendo analizado "profundamente" por el Ministerio de Derechos Sociales con las CCAA para arbitrar instrumentos que permitan una protección "real" de los menores, y ha avanzado que Extremadura solicitará que la Fiscalía de Menores tutele el proceso de acogida.



INVASIÓN "INJUSTIFICADA"



Durante su comparecencia este jueves en la Asamblea, Vergeles ha lamentado que la Federación de Rusia lanzó una invasión "no provocada, injustificada, tremendamente injusta" el pasado 24 de febrero, una "agresión militar que supone una flagrante violación del derecho internacional" y que "está socavando la seguridad y estabilidad europea y mundial".



Ha destacado, en todo caso, que Europa está teniendo un comportamiento "ejemplar" con el objetivo de "acabar con la agresión rusa, pero también sin extender el conflicto a otras partes de Europa", y permitir a Ucrania que "pueda decidir su futuro con las alianzas internacionales que su gobierno decida".



También ha recalcado que dar respuesta humanitaria a lo que está ocurriendo en Ucrania obliga a una coordinación entre administraciones "haciendo fuerte a España y a la Unión Europea", y con el objetivo también de "aislar a Rusia".



En este sentido, Vergeles ha pedido a todas aquellas personas que quieran ayudar que organicen el procedimiento teniendo como pieza fundamental el acto de filiación porque "es el acto más importante para poder ofrecer si esto pasa una posibilidad de retorno y que encuentren a los suyos si es posible" los refugiados. "De no ser así estaríamos vulnerando algunos derechos, sobre todo en el caso de los menores", ha añadido.



Al mismo tiempo, ha recordado que cuando se es solidario se está asumiendo también una parte de responsabilidad, porque "no sabemos cuánto tiempo va a durar esto", y ha incidido en que mostrar la posibilidad de acogimiento "es decir que está comprometida la persona al menos durante seis meses para esa primera fase de acogida", lo que es una "responsabilidad mayúscula".



"Tenemos que evitar que esas personas que ahora vienen, que esa solidaridad no encauzada se convierta en cifras de sinhogarismos cuando pase el tiempo o en bolsas de vulnerabilidad social", ha subrayado.