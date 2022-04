Respuesta humanitaria en Ucrania y "gigaproyectos" anunciados, en orden día pleno Asamblea

Ep

De esta forma, el orden del día incluye cuestiones, como es la respuesta humanitaria que se está ofreciendo ante la guerra en Ucrania, el futuro de los grandes proyectos de inversiones en la comunidad, el precio de los combustibles o la exclusión financiera.



El pleno comenzará a las 9,30 horas, con la lectura de una declaración institucional en reconocimiento de los escritores extremeños Carolina Coronado, con motivo del bicentenario de su nacimiento, y Manuel Pacheco, en su caso el centenario, que debería haberse producido en diciembre de 2020, pero que se pospuso por la pandemia.



Hasta tres miembros del Consejo de Gobierno de la Junta comparecerán ante el Pleno. El primero de ellos será, a petición propia, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para informar sobre la respuesta de protección temporal internacional ante la crisis humanitaria por la guerra en Ucrania.



Posteriormente, también a petición propia, la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, para exponer la Planificación Eléctrica 2021/2026 y su concreción para Extremadura, recientemente aprobada en Consejo de Ministros.



Una programación que supondrá unas inversiones en la región de 223 millones de euros en este periodo, según ha avanzado el diputado socialista Carlos Labrador en la comparecencia ante la prensa de los grupos parlamentarios tras la Junta de Portavoces celebrada este martes, a fin de establecer el citado orden del día.



El tercer consejero que comparecerá será el de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, en este caso a petición del Grupo Popular, a fin de que aclare la situación en la que se encuentran los "gigaproyectos" anunciados por el gobierno regional en la pasada legislatura, es decir, todos ellos hace más de tres años, ante el riesgo de caer en el "olvido" o en el "enorme saco de sueños frustrados" de la comunidad, como el caso de la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen, que finalmente irá a Sagunto.



Un "gigachasco", ha dicho el diputado 'popular' Laureano León, ante el cual la Junta "guarda silencio" y no ha ofrecido ni una sola razón ni explicación. Por ello, quieren conocer la situación de otro de estos grandes proyectos, como es la ciudad inteligente Elysium City en Castilblanco o el proyecto del gran Buda en Cáceres.



BAJADA DE IMPUESTOS



El capítulo de las propuestas de impulso solo contempla una iniciativa, en este caso del Grupo Popular, en la que reclama al Gobierno de la nación que renuncie a la denominada "armonización fiscal", que según León se traduce en una subida de impuestos, y que por el contrario apueste, como hacen otras comunidades como Madrid o Andalucía, por bajarlos, para que los ciudadanos y emprendedores tengan "el dinero en el bolsillo" y generen "riqueza y puestos de trabajo".



Por su parte, en la única propuesta de pronunciamiento del Pleno, el PP pretende aglutinar el apoyo de la Cámara para instar al Gobierno de España a la inmediata aprobación definitiva del Estudio Informativo del proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura, en su tramo Madrid-Oropesa.



EXCLUSIÓN FINANCIERA Y ALMARAZ



Finalmente, en las preguntas orales a los miembros del Ejecutivo, los consejeros deberán responder a cuestiones como la financiación de la Universidad de Extremadura, a propuesta del PP; la instalación de una línea eléctrica aérea en Monfragüe, a cargo de Ciudadanos, formación que también preguntará por el futuro de la central nuclear de Almaraz.



En este caso, el diputado de la formación naranja José María Casares ha señalado que se trata de una infraestructura que es un "referente" en la comarca de Campo Arañuelo, y cuyo cierre sería un "desastre" no solo para la comarca, sino para toda Extremadura.



La único tema propuesto por Unidas por Extremadura en este pleno será una pregunta sobre la exclusión financiera del medio rural extremeño provocado por el continuo cierre de sucursales bancarias. El diputado de la coalición Joaquín Macías ha advertido que si se cumplen las previsiones de las propias entidades bancarias, cerca de la mitad de los pueblos de Extremadura se quedarán sin oficinas.



Un asunto que afectará en mayor medida a la población mayor de estas localidades, ya que no podrán realizar operaciones básicas como retirar su pensión sin desplazarse a otro municipio. Por ello, instará al gobierno regional a buscar soluciones alternativas a estos cierres de sucursales, algunas de entidades con beneficios "multimillonarios". "La inacción no puede ser la actitud de este gobierno" ante una situación que afecta negativamente a la despoblación, ha dicho.



GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS



Por otro lado, Ciudadanos preguntará por las plantillas funcionales de los centros educativos de cara al próximo curso. Las dos últimas preguntas, que firma el Grupo Popular, versarán sobre las medidas que ha puesto sobre la mesa la Junta para que las gasolineras extremeñas puedan afrontar el descuento aprobado por el Gobierno, y sobre la gestión de los fondos europeos para la recuperación.



En este caso, el 'popular' Laureano León ha señalado que su formación abordará la "lamentable" gestión de la Junta de Extremadura de estos fondos ya que, según ha señalado, de los 800 millones de euros recibidos solamente se han ejecutado cinco.



Unos fondos que hubieran permitido a la región "salir del hoyo" y paliar los efectos de la crisis, pero que sin embargo el Ejecutivo regional ha permanecido "pasivo" y, en lugar de ponerlos a disposición de los extremeños, siguen en el "limbo".