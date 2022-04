Unidas por Extremadura atribuye aumento paro a guerra en Ucrania y al paro del transporte

Unidas Por Extremadura considera que el incremento del paro en la región durante el mes de marzo "es excepcional".

Así lo ha afirmado este lunes el diputado Joaquín Macías durante la rueda de prensa de valoración de los datos del paro desarrollada en la Asamblea de Extremadura.

En concreto, Macías ha atribuido ese incremento a la crisis de precios agudizada por la guerra en Ucrania y al paro en el sector del transporte.

En este sentido, el diputado ha asegurado que, precisamente, debido estas dos causas, los dos sectores más afectados por el incremento del desempleo en Extremadura son agricultura y construcción.

"La subida de los precios de luz y combustible y el paro en la distribución ha generado que muchas obras se quedaran sin materiales", ha dicho.

Sin embargo, a pesar de esta subida excepcional, Macías ha vuelto a alertar sobre los problemas estructurales que se siguen constatando en el mercado laboral extremeño.

Uno de ellos, el paro femenino, "que sigue siendo casi el doble que el masculino". "En nuestra región el paro sigue teniendo rostro de mujer", ha argumentado.

El otro problema del mercado laboral extremeño es la temporalidad y la precariedad, que va mejorando, según el diputado, gracias a la reforma laboral impulsada por la ministra Yolanda Díaz, tal y como informa la formación izquierdista en una nota de prensa.

"Estamos constatando como se está produciendo un incremento de la contratación indefinida, que a nivel estatal alcanza el 30 por ciento y que aquí, en Extremadura, estamos ya en el 20 por ciento", ha dicho Macías.

A pesar de ello, el diputado de Unidas Por Extremadura cree que para combatir con la precariedad también es necesario que las grandes empresas ofrezcan condiciones laborales dignas.

"No puede ser que se diga que, por ejemplo, Amazon no encuentra a profesionales formados en la región, cuando está ofreciendo sueldos que no están acordes con la formación que solicitan", ha sentenciado.