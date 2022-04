PSOE: El paro "no ha tenido buen comportamiento" por factores de "coyuntura internacional"

Ep.

El diputado del Grupo Socialista en la Asamblea Felipe Redondo ha reconocido que el paro del mes de marzo "no ha tenido un buen comportamiento" en la región debido a factores de la "coyuntura internacional" como la guerra en Ucrania y a la subida de los precios, si bien confía en que en los próximos meses se acentúe la recuperación del empleo gracias a que el Gobierno ha "reaccionado" ante la actual "oleada de crisis".



En una rueda de prensa en la Asamblea para valorar los datos del desempleo conocidos este lunes, ha señalado que el incremento registrado "no es una buena noticia para Extremadura" en este mes de marzo que ha sido "muy atípico" debido a "factores" provocados por los "efectos económicos y sociales de la guerra de Putin", a la crisis del transporte, que "también ha influido", ha dicho, y al aumento de los precios.



Todo ello, ha subrayado, ha supuesto un "parón en la recuperación del empleo" en el país y en Extremadura, pero el "Gobierno ha reaccionado", y en este sentido se ha mostrado seguro de que "en los próximos meses se acentúe de nuevo la recuperación del empleo en la región".



Ante ello, ha añadido, el PP tiene dos opciones, como son sumarse y apoyar las medidas del Gobierno, o "seguir bailando el agua a Vox, al son que le marca el señor Abascal", ha dicho.



Redondo ha remarcado que los datos de marzo son "fruto" de la "coyuntura" actual, pues se observa que sigue bajando el paro en datos anuales. Y es que, ha subrayado, actualmente hay en Extremadura 17.680 parados menos que hace un año, y si se compara con el inicio de la pandemia, casi 18.000 personas han encontrado un empleo en la región.



Pero si entre estos datos hay una noticia "realmente positiva", ha dicho, es que vuelven a bajar los parados de larga duración, situándose en términos similares a los que había en el año 2009.



Asimismo, ha puntualizado que este lunes entra en vigor la reforma laboral a nivel nacional, cuando en Extremadura suben un 100% los contratos indefinidos y un 138% en lo que va de año.



Por todo ello, ha apuntado que aunque marzo ha sido un "que no es bueno por circunstancias internacionales", no se ha desviado "la senda de creación de empleo" que se inició el año pasado, y que suma más de 17.600 desempleados menos, que benefician "sobre todo" a jóvenes, mujeres y mayores de 45, y que da al mercado laboral una "estabilidad nunca antes vista, gracias a la reforma laboral, que consigue que uno de cada cuatro contratos en la región sean indefinidos".



APOYO DEL GOBIERNO



Con esta situación, el diputado socialista ha señalado que el objetivo de la Junta sigue siendo "crear empleo", y en este punto ha destacado la carta que la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha remitido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para "facilitar" la ejecución de proyectos prioritarios del plan de recuperación que afectan a Extremadura.



Es, ha dicho, una "buena noticia" que el Gobierno vaya a "ayudar a agilizar esos importantísimos proyectos", que afectan a sectores "tan importantes" como el agroalimentario, el energético o el de las renovables.



Y es que, ha recordado las palabras de Vara en las que considera "fundamental" que Europa recupere "soberanía industrial y energética", y que Extremadura jugará en este proceso "un papel fundamental" en esta "cuarta revolución industrial y tecnológica.



También ha celebrado el plan de choque aprobado por el Gobierno para luchar contra los efectos de la guerra en Ucrania, que persigue objetivos como bajar los precios de la energía y ayudar a los sectores que peor lo están pasando.



Por todo ello, ha subrayado que "en un contexto muy difícil" Extremadura cuenta con "un Gobierno sensible y valiente en España, y con Vara en la región cuyas políticas seguirán evitando que nadie se quede atrás en esta oleada de crisis a la que por desgracia nos ha tocado enfrentarnos".