Vergeles: Con desestimiento adjudicación ambulancias se logra "más seguridad jurídica"

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha afirmado que con el desestimiento del procedimiento de adjudicación del contrato actual del servicio de transporte sanitario terrestre en la región tras el reciente fallo del Supremo se gana "muchísima más seguridad jurídica", sin que ello vaya a provocar "ninguna consecuencia" negativa en los ciudadanos.



Así, tras reconocer que la sentencia en cuestión "no es nada buena para los trabajadores aunque pudiese parecerlo", ha apuntado que a la Junta "sin embargo sí da un plus de seguridad" porque permite hacer una contratación "con muchísima más seguridad jurídica".



"Mientras este gobierno esté vamos a velar por el interés de los extremeños y las extremeñas que utilizan cada día el transporte sanitario terrestre", ha dicho Vergeles, quien ha reprochado al PP su postura de "veletas" en los últimos años en materia de transporte sanitario terrestre.



De este modo ha respondido el consejero a una pregunta del PP este jueves en el pleno de la Asamblea sobre el contrato del servicio de ambulancias, y durante la cual la diputada 'popular' Elena Nevado ha pedido la "inmediata dimisión" o el "fulminante cese" de Vergeles por su "nefasta gestión" en materia de transporte sanitario terrestre.



Así, tras incidir en que el contrato "estaba abocado al desierto" y que los sindicatos han venido defendiendo que "faltaban millones" en el mismo para poder cumplir con el servicio, Elena Nevado ha advertido de que "el contrato es una pena porque las penalidades las están pagando los trabajadores" con un gobierno regional "cómplice" que "mira para otro lado".



En esta línea, ha apuntado que este contrato, además de que "le faltan recursos" es "ilegal", y cree que Vergeles "debería irse" por ello y porque "nefasta gestión" en la materia es "un despropósito" que "la están pagando los trabajadores y las empresas".



Sobre este respecto, Vergeles ha respondido a la diputada del PP que no piensa dimitir, y que además la Junta trata de velar por el "interés de los ciudadanos".



"Siga con la cantinela de las dimisiones y trayéndome a comparecer... Yo no me voy a levantar y me voy a ir", ha espetado el consejero a Elena Nevado.



GESTIÓN PÚBLICA



Por otra parte, en respuesta a una pregunta de Unidas por Extremadura también sobre el transporte sanitario terrestre en la comunidad, Vergeles ha rehusado hacer "experimentos" como el que podría suponer asumir una gestión pública del servicio como propone dicha coalición, al menos hasta ver "cómo va el experimento" en otras CCAA.



Así, el consejero ha recalcado que para asumir una gestión pública de dicho servicio la Junta tendría que contar con la seguridad "clara" de que "esto gestionado desde lo público mejora".



"Yo voy a dejar a ver cómo va el experimento que han hecho ustedes en el gobierno de La Rioja" y entonces "veremos cómo va el experimento". "Pero no vamos a ser ni los primeros ni los últimos", ha señalado a Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo).



Al respecto, Vergeles ha apuntado que no está demostrado "nada" sobre que una gestión pública mejoraría el servicio de transporte sanitario terrestre. "Lo mejor que se puede hacer es un modelo de contratación ajustándose a la normativa que vaya saliendo. Y pocos experimentos", ha defendido.



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías, tras recordar que el modelo de licitación del servicio de ambulancias en la región con empresas privadas "no ha funcionado", ha pedido a la Junta que aplique una gestión pública del mismo.



"Se están dando las condiciones para que haya una intervención desde lo público y se pueda gestionar", ha espetado Macías, quien ha argumentado que en la Junta "tienen personal suficiente y experiencia en otros campos" para poder hacerlo, ha añadido.



Al respecto, el diputado de Unidas por Extremadura ha considerado que una gestión pública del servicio "sería más eficaz, más seguro, mejor para los trabajadores y mejor sobre todo para los usuarios, para los pacientes que al final son los que ven perjudicado su transporte, su atención en las consultas, sus tratamientos", tras lo cual ha afirmado que la Junta "es la última esperanza para que esto funcione y se garantice".



De este modo, tras recordar la "cantidad enorme de problemas" que ha tenido el servicio del transporte sanitario terrestre en los últimos años en Extremadura, Macías ha pedido a la Junta que asuma la gestión pública del servicio.