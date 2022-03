Vara: No puede ser que transportistas pierdan menos dinero estando parados que trabajando

Ep/Rd



Así, lo ha señalado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en el pleno de la Asamblea, sobre la reunión prevista este jueves entre Gobierno y transportista para tratar sobre la huelga.

Para Fernández Vara, una solución que "tiene que ser necesariamente de aceptación de la que realidad de que no podemos seguir como estamos" pues, "el transporte en estos momentos no permite vivir del transporte a una parte importante de los transportistas", algo que es necesario "asumir como país".

El presidente extremeño ha explicado que el pasado fin de semana tuvo la oportunidad de hablar con transportistas, indicando que "pierden menos dinero estando parados que estando trabajando" pues, al menos estando parados "no tienen gastos", algo que debe "hacer reflexionar, y debe obligar a todas las partes a llegar a acuerdos sí o no".



Además, ha matizado que esta situación "tiene un coste que tendrá que tener necesariamente repercusión en los Presupuestos Generales del Estado", de tal forma que "cuando hay más gastos, hay que decidir si queremos tener más ingresos o se dejan de hacer cosas", y ver qué cosas dejar de hacer.

Ante la pregunta de PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, que han coincidido en cuestionar al jefe del Ejecutivo extremeño ante la subida de precios y las protestas que ha provocado en diversos sectores, Fernández Vara ha reconocido que no tiene "la varita mágica para la solución de todos los problemas que en estos momentos acucian a nuestro mundo" pero, las herramientas de las que disponen "están a disposición" de esta situación.



El Jefe del Ejecutivo Regional ha abogado por "intentar evitar que esto recaiga en la parte más vulnerable de la sociedad", para lo que cuentan con "las herramientas para luchar contra la exclusión social, y si fuera necesario haríamos las modificaciones presupuestarias necesarias para llevar más recursos a esas partidas", que aseguren, en estos "tiempos de dificultad, que los más vulnerables no sufren más por la situación de una crisis que es global".



Fernández Vara ha reiterado que "las cosas están cambiando, porque la realidad del mundo, energética e industrial, está cambiando", asegurando "Extremadura está ahí y va a estar ahí" y, "podrán fallar algunos proyectos, y detrás habrá otros".

Según el Presidente Extremeño, "nosotros estamos en disposición para competir con quien sea", lo que "va a producir que antes o después dé sus frutos", recalcando que la región "necesita industrialización, porque es la única manera de subir las rentas medias, los salarios y luchar contra el riesgo de exclusión".

Monago



El presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha considerado que esta es una "semana negra" para Vara después de que Wolkswagen haya decidido instalar su fábrica de baterías en Valencia, las "incertidumbres" sobre la azucarera prevista en Mérida o la situación económica de las familias extremeñas de "extrema gravedad".

Según Monago, "sólo hay que darse una vuelta por los supermercados para ver que faltan muchos productos" que además está provocando una "parálisis de la industria, de las fábricas", lo cual "implica más pobreza y más pérdida de oportunidades", afirmando que son problemas que "este Gobierno ha agravado, y no pueden echarle la culpa a Putin".



Ante esta situación, el dirigente del PP extremeño ha lamentado que Vara es "el rey del tuit" pero "no asume ninguna responsabilidad, los problemas son a nivel nacional e internacional", por lo que ha considerado que "el Gobierno extremeño no vale para nada", reclamando que "baje los impuestos, como están haciendo otras comunidades autónomas y otros países".



El líder del PP ha exigido a Fernández Vara que "por una vez, gobierne como si no tuviera mayoría absoluta, con un poquito de humildad" y, se siente a hablar con los colectivos que protestan.

Ciudadanos



El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, ha pedido a Fernández Vara que "diga exactamente cuáles son las medidas que va a tomar" ante la subida de precios y la huelga de transportistas, y que lo haga "sin meter a Putin y la guerra por medio" y "sin usar la demagogia".



Salazar ha reclamado una bajada de impuestos a los combustibles, y ha pedido a Vara que "no añada más sufrimiento a lo que ya padecen los transportistas"

Unidas por Extremadura

La presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado a Fernández Vara que ante la situación creada por la subida de precios y las protestas "es hora de actuar", y ha resaltado que el presupuesto "histórico" de este año en Extremadura "debe ponerse al servicio de lo urgente", ya que se necesitan "respuestas desde Extremadura" para proteger a las familias extremeñas y a las empresas.



Para De Miguel, "la solución a esta crisis no va de sacrificios de la gente", exigiendo que, desde Extremadura, se reclame al gobierno centra "que pare ya el atraco a mano armada de las eléctricas", así como que se apuesta por una "mayor soberanía energética".