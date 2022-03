García Seco asegura que los transportistas multados son "un pequeño grupo" que "coacciona"

Ep.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha defendido que "no hay ni una sola multa" a transportistas que quieren ejercer su derecho a manifestarse pero sí a "un pequeño grupo" que "coacciona" a otros para que no trabajen.



"En ningún caso la Delegación del Gobierno les ha impedido protestar y no hay ni un sola multa a las personas que quieran ejercer el derecho a parar su actividad laboral e incluso a manifestarse sin haberlo comunicado", ha subrayado García Seco en relación con el paro de transportistas.



No obstante, sí ha reconocido que lo que se está denunciando por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "son las coacciones e impedir que la gente trabaje o que no se deje que salgan otros trabajadores que quieren hacerlo". "Esa situación puntual por grupos pequeños dentro de las protestas que están haciendo hay que pararlas porque también los empresarios nos piden ayuda para poder desarrollar su trabajo", ha dicho.



"Las normas hay que cumplirlas y si están impidiendo que otras personas trabajen saben que están haciendo una actuación que no es legal ni conforme a las normas y tienen que ponerse del lado de quienes quieren hacer su trabajo", ha recalcado.



Así, ha explicado que muchos camioneros llegan a España después de hacer muchos kilómetros desde países del Este y "cuando vienen aquí se encuentran con lunas rotas, o que no pueden entregar la mercancía o volver a casa con sus familias".



Por ello, ha defendido que "hay que conjugar el derecho a manifestar sus quejas pero también el derecho del resto de ciudadanos a desarrollar su industria, su puesto de trabajo, a que lleguen las medicinas a las farmacias, los piensos a las explotaciones ganaderas y a que no se mueran los animales", ha subrayado en declaraciones a los medios tras participar este martes en Cáceres en unas jornadas sobre el Plan de Vivienda de Extremadura.



García Seco ha abogado por que se calmen los ánimos, se "escuchen unos a otros" y se analicen "cuáles son esos acuerdos y hasta dónde hemos llegado con ellos" y "conseguir acabar con esta crispación lo antes posible".



Así, ha defendido que el Gobierno está tratando de llegar a un consenso con las asociaciones mayoritarias del sector que tienen representatividad en la mesa de negociación, donde se ha tratado una gran parte de las reivindicaciones que los manifestantes hacen.



La delegada del Gobierno en Extremadura espera que estas medida "puedan satisfacer la difícil situación que tienen estos camioneros que están protestando, y que no lo hacen de forma gratuita porque están preocupados por sus negocios y están tratando de hacernos llegar su situación".



"Es una gran mayoría de pequeños y medianos empresarios que están pasándolo mal en el sector del transporte, pero sí es cierto que, dentro de esa situación de malestar, hay un grupo pequeño de personas que están realzando las protestas de una forma que no debemos consentir, fuera de las leyes y del estado de derecho", ha insistido.



En esta línea, ha asegurado que la "presión" que ejercen "hace mucho daño a otros empresarios y trabajadores" y ponen dificultad, incluso, en el abastecimiento de agua a otras poblaciones porque los problemas en retirar los lodos de las depuradoras.



García Seco confía en que los manifestantes valoren las propuestas que se han aprobado ya y están entrando en vigor como, por ejemplo, no tener que cargar la mercancía, una regularización de los tiempos de descanso de una forma más efectiva, la vinculación de los precios del gasoil a los contratos que realicen, y a partir del próximo día 1, unas ayudas directas para el precio de los combustibles.