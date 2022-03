Vergeles espera conocer cuándo se aplica la nueva 'Estrategia de Vigilancia y Control'

Ep.



El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha indicado que espera conocer cuándo se aplica y con qué criterios la nueva 'Estrategia de Vigilancia y Control frente a la Covid-19', que "probablemente" se apruebe este viernes.



Así, a preguntas de los medios, Vergeles ha indicado que la Comisión de Salud Pública deberá decir ahora qué criterios son los necesarios para aplicarla y a partir de qué momento se podría poner en marcha su contenido.



"Es decir, cuánto tiempo de bajada de las hospitalizaciones, cuánto tiempo de control en determinadas cifras, qué cifras de enfermedad grave debemos tener para que se pueda aplicar de forma generalizada en todo el país la nueva Estrategia de Vigilancia y Control", ha destacado.



Entre otros aspectos, la nueva 'Estrategia de Vigilancia y Control frente a la Covid-19' recoge como principal novedad la eliminación con carácter general de la realización de pruebas de diagnóstico.



En cualquier caso, esta nueva vigilancia del coronavirus recoge que los test sí estarán expresamente indicados para aquellos casos más graves o personas que convivan en entornos vulnerables. Además, los aislamientos para asintomáticos desaparecerán excepto en el caso de población vulnerable.



Sobre el fin de los aislamientos para asintomáticos o restringir las pruebas diagnósticas a casos graves y vulnerables, Vergeles ha apuntado que esta nueva estrategia viene a decir que ya no hace falta medir "caso a caso" sino que aboga por hacer una estimación sobre la incidencia en la población general y centrarse en monitorizar a aquella población especialmente vulnerable y los trabajadores de entornos vulnerables.



Para el resto de personas, ha dicho, se abordará la Covid-19 como el "resto de otras infecciones respiratorias", que pueden producir síntomas como fiebre, dificultad para respirar o malestar general, pero ya no importará "tanto" cuál es la "etiqueta de la infección respiratoria", aunque sí se aconsejará que las interacciones que se tenga con la sociedad sea de la manera más protegida posible.



José María Vergeles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios antes de inaugurar en Mérida (Badajoz) las V Jornadas Científicas de la Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos y Atención al Paciente en Fase Terminal de Extremadura (Apalex).



De igual forma, y preguntado por si el aumento de la incidencia acumulada en la ciudad de Badajoz ha podido afectar a los recursos asistenciales, el consejero ha informado de que no se ha tenido que poner en marcha ninguna parte más del Plan de Contingencia. "Ahora, los pacientes que han dado positivo pues no se pueden operar", ha sostenido.