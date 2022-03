Monago no aclara si opta a la reelección como líder del PP extremeño

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha incidido en que "todavía" no sabe si va a concurrir o no al Congreso Regional para optar o no a la reelección como líder de la formación en la comunidad, y ha reconocido que la llegada de Alberto Núñez Feijóo al partido a nivel nacional "no cambia" su "posición vital" en cuanto a que "siempre" ha estado "a disposición del partido, antes y ahora".

En todo caso, y sin aclarar si va a optar o no a seguir liderando el PP en Extremadura, sí que ha matizado que al nuevo equipo que liderará el partido en España lo único que le ha pedido es que si se quiere prescindir de él que se le comunique "con anticipación" para "recoger los papeles", dentro de lo que ha argumentado como un elemento de "humanidad".

"Yo no he pedido nada, de verdad que no (a los que serán nuevos gestores del PP en España)... Lo único que he dicho es que si se quiere prescindir de mí que se me diga con anticipación para recoger los papeles, porque hay muchos papeles, libros, las cuatro cosas", ha sentenciado a preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa este lunes en Mérida.

En este sentido, sobre si personalmente se ha producido algún cambio en su decisión de presentarse o no a la reelección como líder del PP en Extremadura con la llegada de Feijóo al partido a nivel nacional, Monago ha indicado que para él "no", sino que el cambio se produce "para toda la gente del PP, que son cientos de miles". "Para mí no, para todo el mundo", ha dicho.

"No me cambia mi posición vital de antes a ahora en cuanto a mi disposición", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que "todavía" no sabe lo que va a "hacer" en cuanto a si concurrirá o no a la reelección como líder del PP extremeño en el Congreso Regional, cuya fecha ha recalcado que la decidirá él.

En este punto, ha indicado que "de momento" no hay fecha decidida para la celebración del Congreso Regional del PP, y ha añadido que ésta se fijará una vez se sustancie el cónclave nacional de la formación. "Habrá que esperar", ha sentenciado.

"Lo que hay es fecha para el Congreso Nacional y estoy convencido de que va a ser un antes y un después para el PP en España y para los españoles, porque que al PP como partido con tradición de gobierno y con vocación de gobierno le vaya bien es bueno para el país, igual que tenga una buena salud como partido el PSOE que es otro partido de estado, o cualquier otra formación que crea en los derechos y libertades que nos dimos en la Constitución", ha espetado.

"La dirección (nacional) me podrá proponer fecha pero la voy a poner yo... Es decir, yo no voy a permitir que mañana salga un despacho de Madrid diciendo el 24 de marzo o el 23 de abril sin saberlo yo, porque entonces no va a ser esa fecha... Los tiempos esos han cambiado ya", ha sentenciado como crítica velada a la anterior dirección nacional del PP.

"Yo soy uno más. Yo siempre he estado a disposición del partido, pero antes y ahora... Mi posición personal no cambia nada, ni antes ni ahora, pero creo que va a tener mucho más vigor y mucha más salud el PP ahora que antes, estoy convencido", ha dicho Monago, quien ha afirmado que la "apuesta" de su partido de cara al Congreso Nacional de Sevilla es que "los ciudadanos, los simpatizantes, los afiliados, los militantes, incluso los que no nos votan digan que éste es un partido que merece la pena, un partido respetable".

HUMANIDAD EN EL PARTIDO

"A mí en lo personal de verdad que no (cambia nada la llegada de Feijóo), porque yo me considero una persona de la casa", ha sentenciado Monago, quien ha añadido que él no ha pedido "nada".

"Yo no he pedido nada, de verdad que no... Lo único que he dicho es que si se quiere prescindir de mí que se me diga con anticipación para recoger los papeles, porque hay muchos papeles, libros, las cuatro cosas", ha sentenciado.

En este punto, ha afirmado: "Las personas somos el género más difícil de trabajar porque cuando uno trabaja con juntas de culata se araña una y se echa fuera, la tira... Pero las personas no, las personas tienen corazón, tienen sentimientos y es el material más difícil y más sensible con el que se trabaja, y por eso en ocasiones cuando te equivocas al menos tienes que saber pedir perdón... Tú a una cosa que te sale mal, a una pieza no le pides perdón, pero a las personas sí", ha dicho.

"Y esa humanidad tiene que estar en el ámbito de la empresa y tiene que estar en cualquier actividad, en un club deportivo y en una formación política también", ha añadido.

CERRAR CICATRICES

Por otra parte, sobre si con la convocatoria del Congreso Nacional del PP se cierran ya las heridas en el partido, ha dicho que "no" porque "queda mucho trabajo por delante", ya que "cuando hay cicatrices queda mucho tiempo", aunque "voluntad hay, que es lo más importante" de cerrar "heridas que pudiera haber" y que, según ha dicho, "ya vienen desde el Congreso Nacional".

"Yo por mi parte voy a poner toda mi alma, vida y corazón, y yo sé que la gente de buena fe, que también la hay, pues lo hará (resteñar heridas) porque tenemos que dedicarnos a desplegar nuestra vocación de servicio a los ciudadanos", ha concluido.

DECISIÓN SUYA Y LUEGO DE LOS MILITANTES

Finalmente, preguntado por los medios sobre si su planteamiento defendido este lunes relativo a que si se quiere prescindir de él se lo comuniquen con "anticipación" pudiera indicar que se plantea seguir presidiendo el PP extremeño, ha indicado que él no ha dicho "eso".

"Caben muchas opciones. Primero, el que yo pueda o no pueda será primero una decisión mía que yo me presente y segundo una decisión de los militantes que lo refrenden", ha señalado.

En este punto, ha considerado que "esto de que 'es el candidato de Génova' es una ofensa para cualquier persona. Esto se venía haciendo antes, pero esto es una ofensa", ha señalado, porque hay "unos estatutos, uno se presenta y lo votan".

"Se tienen que dar varios requisitos, uno que (yo) quiera y dos que quieran (los militantes) porque puede ser que uno quiera una cosa y no lo quieran los demás que son los que tienen que votar", ha sentenciado Monago, quien ha considerado que hay que "recuperar" el Partido Popular que "todos hemos conocido, que es el PP que gobernaba en España y que hacía que se pudiera gobernar en España".

"Los tiempos han cambiado mucho... en algunas cosas para peor pero en otras para bien... Y estas son las exigencias de los nuevos tiempos... No puede haber candidatos 'd'... Porque dice muy poco de la propia persona", ha concluido.