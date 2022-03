Ep.



Cruz Roja ha atendido en Extremadura a unos 400 refugiados procedentes de Ucrania y que están en tránsito hacia Portugal, desde que se puso en marcha el pasado fin de semana un dispositivo especial de ayuda organizado por voluntarios de los equipos de Emergencia o de las áreas de Intervención Social y en el que han participado en torno a 40 voluntarios con perfiles variados, entre sanitarios, psicólogos o trabajadores sociales, además de traductores.



Estos 400 refugiados son de distintas nacionalidades, tanto ucranianos como procedentes de otros países que, en el momento en el que se inició el conflicto, estaban residiendo, trabajando o estudiando en Ucrania, y se dirigen a Portugal porque hay una "amplia" comunidad de distintas nacionalidades y tienen personas de contacto, o porque Lisboa "era un puente de regreso a sus países".



De estos refugiados, en el Albergue de El Revellín de Badajoz aproximadamente se han alojado unos 60 en estos días y el resto han podido enlazar sus viajes para continuar hacia Lisboa, ha detallado el responsable de Emergencias de Cruz Roja en Extremadura, Víctor Domínguez, en una rueda de prensa en la que junto al presidente y el coordinador autonómico de Cruz Roja en Extremadura, Jesús Palo Tiburcio y José Aurelio González, respectivamente, han informado sobre las actuaciones llevadas a cabo por la institución en el conflicto de Ucrania.



Según ha concretado Víctor Domínguez, dentro de las actuaciones que Cruz Roja en Extremadura está realizando en la región, el 5 de marzo puso en marcha un dispositivo especial en coordinación con la Delegación del Gobierno y por el que la ciudad de Badajoz "se ha convertido en una parada de tránsito" para personas que están abandonando Ucrania, ya sean oriundos o de otras nacionalidades que vivían, trabajaban o estudiaban en el país ucraniano, y que se dirigen a Portugal.



A raíz de esa petición, se desarrolló un dispositivo de atención y en la primera jornada tuvieron un grupo de 37 personas que llegaron hasta la estación de Montijo, donde se les facilitó una cobertura de necesidades como manutención o una valoración sanitaria, e impulsaron un dispositivo de transporte para hacerles llegar hasta Lisboa, que era su localidad de destino.



A partir de ahí se han puesto en marcha distintos recursos y ha empezado esa llegada de personas de una manera "más habitual y continua", ante lo cual ha diferenciado el trabajo desarrollado en dos partes, por un lado la acogida de grandes grupos que llegan principalmente en tren y a quienes apoyan en la llegada a las estaciones y, además de cubrir su manutención y asistencia, les facilitan el trasbordo con otros medios de transporte en dirección a Portugal.



Por otro lado, se ha habilitado tras la cesión del Ayuntamiento de Badajoz el Albergue de El Revellín, donde pueden pernoctar quienes por sus horarios de viaje no tienen posibilidad de enlazar con los transportes en dirección a Portugal y descansar, además de cubrir durante su estancia sus necesidades, realizar valoraciones psicosociales de las mismas, si pueden continuar el viaje o tienen necesidades de apoyo que se puedan cubrir.



También se les facilita la posibilidad de contactar con familiares a través del acceso a teléfonos o redes de Internet o tienen una especial atención con los menores, ha puntualizado Víctor Domínguez, quien ha matizado que el dispositivo de Cruz Roja no tiene fecha de finalización y se está coordinando con el resto de administraciones para que se pueda mantener mientras sea necesario y que está en "constante cambio".



Ha precisado asimismo que en el resto de Extremadura han puesto distintos recursos a disposición del Ministerio y de la Administración regional, dentro de la capacidad de Cruz Roja en los distintos programas ante las posibles necesidades que vayan surgiendo, así como que el Ayuntamiento de Mérida y el ministerio estarían valorando la apertura del albergue de El Prado, mientras que el centro de Olivenza "ahora mismo" no está funcionando y "no entraría dentro de esta acogida de tránsito", sino ya dentro del programa "habitual" de atención a solicitantes de asilo.



MAYOR CONFLICTO EN EUROPA DESDE LA II GUERRA MUNDIAL



En su intervención, Jesús Palo ha señalado que hace unos días se inició el mayor conflicto armado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y que se está convirtiendo en una de las mayores emergencias humanitarias en Europa que están teniendo en la Federación Internacional de la Cruz Roja y en Cruz Roja Española, a la vez que ha transmitido el "enorme" agradecimiento que tiene para la población extremeña por sus muestras de solidaridad en toda la región, así como a los medios de comunicación por informar de lo que está pasando y de la labor de la institución.



En este punto, ha remarcado que "precisamente" por ese agradecimiento se ve en la "obligación" de rogar a la población que "en estos momentos no es posible canalizar más ayuda en especie en la frontera", ante lo cual ha insistido en agradecer esos gestos y en que, para eso, Cruz Roja ha habilitado unos canales de captación, que son públicos y están disponibles en sus redes sociales, a través de los 'banner' en redes y de los medios de comunicación.



También ha avanzado que les están llegando "muchas" notificaciones de mensajes de gente que va por los pueblos o ciudades recogiendo, con camisetas de Cruz Roja, alimentos o dinero, y ha recalcado que Cruz Roja "no realiza ningún tipo de captación de recursos económicos o en especie puerta a puerta ni por la calle", sino "simplemente" a través de los canales de captación autorizados, como líneas bancarias, vía Bizum u otros medios electrónicos de pago como SMS, dado que esta emergencia "acaba de empezar, se dilatará a lo largo del tiempo".



"Y evidentemente necesitaremos ayuda durante mucho tiempo", ha apuntillado, para incidir en que las citadas notificaciones de gente con camisetas de la institución recogiendo alimentos o comida que ha sido denunciadas y puestas en conocimiento de las autoridades, a la vez que ha reiterado que Cruz Roja pide que no haya más donaciones en especie dentro de la región, y ha incidido en la importancia de las ayudas económicas "para poder hacer ayudas estandarizadas y en los momentos en los cuales son necesarios".



LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE CRUZ ROJA



Por su parte, José Aurelio González ha dado a conocer las principales líneas de actuación de Cruz Roja y se ha referido en concreto a los voluntarios de Cruz Roja ucraniana que están realizando una labor "encomiable y heroica con riesgo para sus vidas" y que están trabajando de manera "incansable" para ayudar a las personas y comunidades afectadas, mediante la distribución de alimentos, artículos de primera necesidad, apoyo a la evacuación de quienes tengan dificultades de movilidad y afectadas por la crisis, y formación a la población en primeros auxilios.



Los últimos días, ha destacado, se han sumado a la Cruz Roja ucraniana más de 1.000 voluntarios o personas que se han hecho voluntarios mostrando su deseo de participar y ayudar "en lo que sea necesario a la comunidad", sobre lo cual ha hecho hincapié en que "es necesario proteger el espacio para la acción humanitaria, neutral, imparcial e independiente" para que las organizaciones humanitarias puedan mantener el acceso a la protección civil.



Con el desplazamiento "masivo" de personas a otros países, todas las Cruz Roja de territorios vecinos como es Eslovaquia, Rumanía, Rusia, Moldavia, Hungría, Croacia y Polonia están "volcados" en la acogida y asistencia a estas, a quienes se les prestan primeros auxilios, alojamiento temporal, alimentos, agua o artículos de primera necesidad.