Unidas por Extremadura defiende que el feminismo es "imparable"

La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea (Podemos-IU-Extremeños-Equo), Irene de Miguel, ha defendido que el feminismo ya es algo "imparable", ha pedido que los partidos políticos dejen de "instrumentalizar" a dicho movimiento, y ha transmitido la solidaridad de su grupo con las mujeres en Ucrania que están viendo como por el conflicto con Rusia se están "rompiendo sus familias".



Al mismo tiempo, ha reconocido también a las mujeres que "están poniendo su cuerpo por defender la paz en Rusia" y que están siendo "detenidas por defender la paz".



Durante una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea este martes en Mérida, Irene de Miguel se ha referido de este modo a la celebración del 8M, un día "de reivindicación y lucha feminista y para reconocer todos los avances que se están haciendo en torno al feminismo y los derechos feministas conseguidos", pero también de reivindicación por lo que "queda por conseguir que para nada es poco".



"Una sociedad feminista es algo incuestionable" y "un país feminista es mejor para todos y todas", pero es necesario atajar la brecha laboral y erradicar "toda forma de explotación y violencia contra las mujeres", ha defendido la portavoz de Unidas por Extremadura, que ha reclamado al Gobierno central la puesta en marcha de un Plan Estatal de Cuidados para "avanzar hacia la igualdad real y efectiva".



Así, con motivo del Día de la Mujer, De Miguel ha incidido en que "el feminismo avanza, es algo incuestionable, ya no se concibe ninguna política que no sea feminista, es una cuestión transversal a todas las políticas", y ha destacado que "eso lo ha conseguido el movimiento feminista en las calles", ha sentenciado.



"Gritaremos en la calle que el feminismo es imparable por mucho que a muchos les pese", ha subrayado sobre esta jornada del 8M Irene de Miguel, quien ha incidido en que las mujeres no están disputar a ceder "ni un centímetro" en lo logrado hasta ahora.



De igual manera, ha defendido que el 8M "es un día donde los partidos políticos tienen que acompañar al movimiento feminista" pero sin "instrumentalizar" a éste.

Y, ha concluido que "ya va siendo hora de que los partidos dejen de instrumentalizar el movimiento feminista, que tiene su propia agenda".