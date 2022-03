Mujeres de Plena inclusión leerán manifiesto para reivindicar sus oportunidades

Con este manifiesto, que los grupos de mujeres de Plena inclusión leerán a las puertas de sus centros, harán visible su lucha, además de repasar los progresos logrados y reclamar por sus derechos.

Así, tras dos años sin salir a la calle con motivo de la pandemia, estas mujeres también criticarán la situación de "profunda invisibilidad e incomprensión" y las "dificultades" que han encontrado durante los últimos años.

"Las mujeres con discapacidad intelectual no tienen las mismas oportunidades, no se le facilita el acceso a la formación ni al empleo, y ello conlleva menores oportunidades a largo plazo, no solo laborales, sino sobre desarrollo personal y dificultades para establecer vínculos sociales significativos", ha sostenido Plena inclusión.

Por ello, desde el movimiento asociativo, se trabaja desde hace años con las mujeres con discapacidad en un proyecto que promociona su empoderamiento y liderazgo con el fin de que tomen conciencia y reivindiquen sus propios derechos.

De esta forma, Plena inclusión Extremadura ha lanzado en las redes sociales una campaña bajo los hashtags #Dalacaraxlaigualdad #quehartaestoy, en el que se divulgarán los mensajes reivindicativos elaborados por las mujeres de las asociaciones.