Vara: El litio no saldrá de Extremadura si no se explota en la región

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado su posición relativa a que el litio de la comunidad no saldrá de la misma si no se explota en la región, tal y como viene manteniendo en el tiempo y ya indicó recientemente en un acto este pasado fin de semana.

"Claro que lo sigo manteniendo, no voy a cambiar de opinión a las 48 horas, porque además ésta es una opinión que he venido manteniendo desde hace mucho tiempo", ha espetado Vara a preguntas de los medios este miércoles en una rueda de prensa en Mérida sobre si mantiene ese planteamiento respecto al litio extremeño.

En este sentido, ha refrendado que en todas las reuniones con empresas que viene manteniendo les realiza a las mismas este planteamiento.

"No hay ninguna de las empresas con las que hemos estado y con las que estamos hablando desde hace muchos meses que no me hayan escuchado en todas las reuniones esta frase, y por tanto la vamos a seguir manteniendo en el futuro", ha espetado Vara.

De este modo se ha pronunciado el presidente extremeño a preguntas de los medios en una rueda de prensa tras reunirse este miércoles en Mérida con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.