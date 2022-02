Pilar Alegría espera que PP cierre "cuanto antes su crisis" provocada por la "corrupción"

Ep.



La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha indicado que espera que el Partido Popular cierre "cuanto antes" la "crisis provocada por la corrupción" que está viviendo dicha formación, para entonces ponerse a "trabajar ya" desde la oposición y preocuparse "verdaderamente" de los "principales problemas" de la ciudadanía en España.



Tras reconocer que ella es "absolutamente respetuosa" en cualquier caso por los procesos internos de los distintos partidos políticos, Alegría ha reprochado también al PP que pretenda a su juicio "dar carta de naturalidad a algo que es absolutamente denunciable como es la corrupción"; al tiempo que ha incidido en que España también "necesita" un partido como el PP "fuerte", que sea "limpio", que "no recoja ninguna sombra de corrupción", y que deje de "coquetear" con la ultraderecha.



"Entonces espero que cierren cuanto antes esta crisis provocada, y lógicamente además lo que más me preocupa es que esta crisis ha sido provocada por la corrupción, un mal que asola al PP desde hace muchos años y que desde luego es una actitud a la que no se puede dar carta de naturaleza", ha apuntado a preguntas de los medios sobre la situación del Partido Popular durante su visita este miércoles a un centro educativo en Montehermoso (Cáceres).



"Por tanto, este país que además está saliendo ahora de una crisis provocada por la Covid-19 necesita también a un partido en el centro derecha que sea un partido fuerte, que desde luego sea un partido limpio, que no recoja ninguna sombra de corrupción, y que deje de coquetear con la ultraderecha como está haciendo el Partido Popular, a diferencia de lo que están haciendo por ejemplo sus colegas en el resto de Europa", ha sentenciado.



En este sentido, y tras apuntar que ella sobre los procesos internos de los partidos es "absolutamente respetuosa", ha lanzado la "reflexión" de que en España "viven muchísimas personas que todas las mañanas se esfuerzan para trabajar, para dar una educación de calidad a sus hijos, educan a los más jóvenes en esos valores del respeto, del esfuerzo y de la honestidad", mientras "enfrente nos encontramos a un partido como es el Partido Popular que pretende dar carta de naturalidad a algo que es absolutamente denunciable como es la corrupción".



"Este país está saliendo de una crisis, este Gobierno está todos los días poniendo medidas y dando soluciones para salir cuanto antes de esta situación y necesitamos por tanto también una oposición que se ponga a trabajar ya y que se preocupe verdaderamente de los principales problemas que tiene la ciudadanía de este país", ha concluido.