CCOO denuncia que hay trenes extremeños que carecen de interventor

CCOO de Extremadura ha criticado este martes que, desde hace "muchos meses", hay trenes en la región que circulan sin interventor y esta ausencia repercute en la "calidad del servicio" y puede causar "graves trastornos" a los viajeros.

En concreto, el sindicato ha exigido a Renfe que al menos haya un interventor en cada uno de los trenes que atraviesan la región, pues su falta, que debería darse "solo en algún caso puntual y extraordinario", está adquiriendo categoría de "normalidad, reflejando una dejadez muy preocupante en la calidad del servicio que se pretende ofrecer".

Así pues, a través de una nota de prensa, CCOO ha indicado que se está dando la paradoja de que, mientras se está invirtiendo en mejorar las infraestructuras ferroviarias de Extremadura, se está "descuidando la calidad del servicio y no es algo fortuito, ni se puede recurrir al comodín de la pandemia".

"El Comité de Renfe lleva años reclamando más personal de intervención y avisando de las jubilaciones próximas y la necesidad de su sustitución, haciendo caso omiso la empresa e incluso obligando a la plantilla de Mérida a hacerse cargo de trenes de otras regiones mientras que los extremeños circulan sin interventor", ha expuesto.

A su vez, la organización sindical considera que esta falta de interventores "genera problemas" para los viajeros y, por poner dos ejemplos recientes, según el sindicato, "hace poco, una persona invidente no pudo bajarse en su estación por un problema de apertura de puerta y no había un interventor que le asistiese: o, también, un viajero que sufrió un brote alérgico de gravedad tuvo que apañarse como pudo para que se avisara a emergencias y le estuvieran esperando en la siguiente estación".

"El interventor es la persona a la que puede recurrir un viajero si algo imprevisto ocurre. Lamentablemente en Extremadura hay imprevistos e incidencias de manera habitual", ha recalcado.

Así, son públicas las "numerosas averías" en plena vía, retrasos, enlaces que hay que coordinar o elementos del tren que no funcionan, como puertas o el baño, climatización desajustada. Pero también se producen casos de "falta de seguridad ante posibles vandalismos o información por megafonía con constantes desajustes que provocan confusión o errores a la hora de apearse. Cuando esto ocurre y el tren no lleva interventor, el viajero se encuentra indefenso y sin posibilidad de solución".

"Pero esto no es sólo el mal servicio a la ciudadanía, es también un mal negocio para la empresa Renfe. Hace una semana una interventora al solicitar el billete a un joven viajero se encontró con la respuesta "¿pero esto no es gratis? Llevo viajando 15 días en el mismo trayecto y nunca me habían pedido billete" Eso está ocurriendo, los viajeros habituales ya saben que trenes no llevan interventor y muchos han decidido ahorrarse el billete. En la taquilla de Mérida lo saben bien, pues la venta de bonos mensuales ha caído de forma alarmante", ha recalcado.

Por todo ello, CCOO ha insistido en que Extremadura sufre "muchas deficiencias" en su ferrocarril, "lento y anticuado", con estaciones sin personal que atienda a viajeros, no pudiendo acceder estos a las ofertas comerciales que sí se obtienen donde hay venta de billetes, trenes con recorrido de muchas horas donde no puedes comprar ni una botella de agua pero hay cosas que "no se pueden consentir, porque son graves y demasiado fáciles de solucionar", ha sentenciado.