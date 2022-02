El SES plantea que la "normalización" de las visitas hospitalarias será "progresiva"

Ep.

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha planteado que la "normalización" de las visitas en los hospitales extremeños será "progresiva" y "dependerá mucho" de los parámetros de incidencia de la pandemia de la Covid-19 y de ocupación hospitalaria.



En este sentido, ha detallado que, pasado el fin de semana y los aumentos de hospitalizaciones durante el mismo, este martes ha bajado la hospitalización y las UCI están "estables", por lo que ha remarcado que "la vida de los hospitales poco a poco se va normalizando en lo que respecta a la atención covid, que no a las medidas de seguridad".



"Una vez que la incidencia en la región y en las áreas sanitarias vaya bajando a unos rangos normales, todavía estamos en torno a 1.500, hoy llegaremos a 1.200 de incidencia", ha apuntillado, y "que los rangos de incidencia estén en unas cifras que Salud Pública considere que son menos peligrosas, desde luego no serán las que teníamos antes de 50 porque ya hay un nivel de vacunación muy alto y un conocimiento amplio en la sociedad de las medidas de distanciamiento, que no sé cuál nos dirán pero que pueden estar entre 200 y 300, normalizaremos las visitas".



En este punto, Ceciliano Franco ha reiterado que hay que tener una labor pedagógica, y por parte de él mismo que representa al sistema sanitario, en la "insistencia en el control del régimen de visitas" puesto que "da mucha seguridad a los pacientes" y "genera buen entorno de trabajo y tranquilidad también a nuestros pacientes", y ha matizado que se va a organizar un sistema de visitas "que sea más que deseable y ajustado a las normas de funcionamiento".



UN RÉGIMEN "ESTRICTO"



Según ha considerado Franco, a preguntas de los periodistas por las restricciones actuales de visitas en hospitales y residencias de mayores, en los centros hospitalarios este régimen "tan estricto" de visitas "es muy saludable para el funcionamiento del hospital y para el control de los pacientes", de manera tal que ha sostenido que hay aspectos que deben "seguir potenciando" frente a las "visitas masivas" que "de vez en cuando" se han podido ver en las plantas.



Igualmente, ha matizado que las actuales restricciones en los hospitales pasan por el acompañamiento "solo" para personas dependientes o niños y con medidas de seguridad como test o PCR a la entrada, además de no haber rotación de familiares; mientras que los pacientes ingresados "que tienen sus capacidades están solos".



Al respecto, ha hecho hincapié en que se trata de un régimen de visitas "muy estricto", y que en el caso de las residencias de mayores es "independiente" y "muy controlado a una hora diaria", pero "volverá a ser normal cuando baje la incidencia y cuando Salud Pública lo decida", ante lo cual ha resaltado no obstante que desde dicho organismo sanitario no se imponen "restricciones" y "solo" se aconseja un régimen de visitas "controlado", y "de momento" lo que ha aconsejado es "una restricción", cuya "imposición depende de las propias residencias".



Así lo ha señalado el director gerente del SES durante su intervención en la presentación del proyecto 'Teléfono dorado', de la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX) dirigido a resolver las dudas y asesorar a los adolescentes con cáncer y largos supervivientes, en una rueda de prensa en el Hospital Materno Infantil de Badajoz.



En su intervención en la comparecencia, Ceciliano Franco ha apuntado que esta iniciativa "pone en evidencia el deseo de colaborar y de ayudar" por parte, en este caso, de AOEX y de otras asociaciones que es una "parte" de sus características, idiosincrasia y su "genética", la de innovar, así como el "deseo" que tienen de que "poco a poco" se vaya "normalizando" su presencia en los hospitales extremeños con actividades con "mucha más trascendencia" y que "llegan a mucha más gente".



De este modo, ha indicado que el acompañamiento de los pacientes por parte de los voluntarios de AOEX y de psicólogos y otros profesionales que trabajan con este tipo de asociaciones "se tiene que ir abriendo progresivamente paso en nuestros hospitales".



"El régimen de las visitas poco a poco lo tenemos que ir abriendo para ir dejando todos los inconvenientes que el Covid razonablemente nos ha traído en nuestra vida, en nuestro centro, y cualquier organismo o institución de la sociedad", ha concluido Franco.



OPOSICIONES DEL SES



Por otro lado e interpelado por las oposiciones del SES y qué medidas se van a tomar ante los opositores positivos en Covid-19, el director gerente ha explicado que han hecho "ya alguna prueba" en pacientes con covid y que los citan "a otra convocatoria", además de pedir a los tribunales que haya exámenes "de reserva para este tipo de pacientes".



"En algún caso hemos hecho, no solo por covid sino también por amenazas de aborto o parto, incluso exámenes en domicilios", ha agregado, para remarcar: "tenemos ya experiencia en esto y creemos que lo haremos bien".



Por último y en el caso de que los pacientes con Covid no se puedan presentar a los exámenes por estar confinados, ha aseverado que lo que harán será organizarlo "para otros días" porque "en teoría no pueden salir de casa". "En principio ese es el planteamiento", ha dicho.