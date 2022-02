Fernández Vara avala fin de mascarillas en exteriores pero, remarca su uso en interiores

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avalado la decisión sobre el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en espacios abiertos a partir de este jueves, recordando que Extremadura apoyó esta decisión en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



No obstante, ha pedido a los extremeños que "sigan teniendo cuidado", porque hoy se han contabilizado 1.400 contagios más de Covid-19, que mantiene una "caída importante y mantenida" de los casos en las última semanas pero "sigue habiendo".



Por tanto, y aunque no sea obligatorio su uso en espacios abiertos, ha recordado que hay que usarla cuando no haya posibilidad de guardar distancia y en grandes eventos. "Cumplámoslo", ha pedido a los ciudadanos.



Para el Jefe del Ejecutivo Regional, de lo contrario, se corre el riesgo, ha señalado de que "como ya no nos la ponemos fuera, ya ni la sacas" al salir de casa, "y entonces tampoco te la pones dentro, y en los espacios cerrados tiene que seguir usándose la mascarilla, y en los centros de trabajo se tiene que seguir usando".