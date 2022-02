La sequía o la fusión de Don Benito y Villanueva centrarán el Pleno de la Asamblea

Ep.

La sequía, la situación de la economía extremeña, las elecciones al campo o el apoyo de los grupos a la fusión de las ciudades de Don Benito y Villanueva de la Serena serán algunos de los asuntos que centrarán el próximo pleno en la Asamblea de Extremadura.



La sesión plenaria comenzará este jueves, 10 de febrero, con la lectura de una declaración institucional en la que los grupos con presencia en el parlamento regional --PSOE, PP, Cs y Unidas por Extremadura-- mostrarán su apoyo a la fusión de las localidades pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena.



En la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, la portavoz socialista, Lara Garlito, ha recalcado que con esta declaración institucional se evidencia el apoyo de los grupos a la fusión, un proyecto, ha dicho, que representa cuando el interés general se pone por encima de cualquier otro.



Tras ella, será el turno de las comparecencias de los consejeros de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, que expondrá la situación de la economía regional; de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, sobre las elecciones al campo, y de la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, que detallará la Estrategia de Turismo Sostenible de la región.



Cabe destacar que las comparecencias de los consejeros Rafael España y Nuria Flores serán a petición propia, mientras que la de la consejera Begoña García Bernal será a petición de los grupos de Ciudadanos y Unidas por Extremadura.



Respecto a la comparecencia de España, Lara Garlito ha expuesto los buenos datos que en materia de exportaciones ha registrado la economía regional, superando los 2.200 millones de euros, de los que el 50 por ciento de esta cantidad corresponde a alimentos, además de valorar el "hito" de las personas ocupadas con las que cuenta Extremadura.



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, sobre dicha comparecencia, ha recordado que su grupo ya criticó, en la presentación de los presupuestos regionales, que las cifras estaban "infladas" y las previsiones de crecimiento eran "absolutamente increíbles" e "ilusorias", algo que ha confirmado, ha dicho, informes de la OCDE, por lo que, en su opinión, todos los ingredientes indican que "no vamos bien en el camino de la recuperación".



Asimismo, y en relación a la comparecencia de la consejera de Agricultura, el portavoz de Cs, David Salazar, ha aseverado que se pretende que con ella aclare por qué las elecciones al campo, como exponen las organizaciones agrarias, parece que "no se van a realizar en las mejores condiciones", toda vez que las mismas han criticado la baja del censo electoral en más de 1.200 personas respecto a las de 2017.



PROPUESTAS DE IMPULSO



En el turno de las propuestas de impulso, el PP defenderá una para instar a la Junta a solicitar formalmente al Gobierno de España y a las Cortes Generales la modificación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma laboral, de tal forma que se recojan las características especiales del sector agrario y se atiendan las reivindicaciones de las organizaciones profesionales agrarias.



También el PP instará a la Junta de Extremadura a cumplir con la legislación vigente, publicando y actualizando cada día todos los parámetros referidos al impacto de la Covid-19 en la región, por provincias y municipios, ya que, como ha expuesto Cristina Teniente, su grupo no entiende "quién gana con este apagón informativo" ante la decisión "arbitraria" de dejar de publicar los datos.



En el turno de Ciudadanos, este grupo defenderá otra propuesta que busca instar al Ejecutivo regional a, entre otras cuestiones, convocar de inmediato la Mesa de la Sequía para hacer frente a los problemas que la falta de agua está provocando en el campo extremeño, ya que, como ha manifestado David Salazar el campo debería ser una "prioridad".



Asimismo, Cs formulará en el pleno otra propuesta de impulso con la que instará a la Junta a modificar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de Extremadura.



PROPUESTAS DE PRONUNCIAMIENTO Y PREGUNTAS



En el turno de las propuestas de pronunciamiento, el PP instará al Gobierno de España a remitir de manera urgente a la Comisión Europea un documento señalando expresamente que la conexión ferroviaria entre Plasencia, Salamanca y León debe permanecer en la Red Transeuropea de Transporte y a iniciar en 2022 la contratación del Estudio de Trazado y de Impacto Ambiental de dicha conexión.



En las preguntas a los consejeros, el Grupo Parlamentario Popular preguntará por cuáles son los "verdaderos motivos" del cierre de camas en las UCIs extremeñas y la derivación de pacientes a "unidades improvisadas"; por la valoración de los datos de paro registrado en enero de 2022 y por si ha autorizado Bruselas la financiación mediante el fondo europeo Feader del proyecto de regadío de Tierra de Barros.



En el turno de Cs, este grupo preguntará por los criterios que motivaron el mantenimiento del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por el Real Decreto 3288/1978, en todo aquello que resultase compatible con el Reglamento General de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, según se determina en la Disposición Derogatoria Única de este último, y también por si se plantea la Junta iniciar los trámites para solicitar la ampliación del uso de la Central Nuclear de Almaraz.



Finalmente, Unidas por Extremadura preguntará si cree la Junta que se está garantizando una atención sanitaria "de calidad" en toda la comunidad autónoma en estos momentos.



UNIDAS POR EXTREMADURA PIDE AYUDAS PARA LOS TRABAJADORES AGRARIOS



La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también se ha referido en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces a la situación provocada por la sequía, sobre la que ha dicho que es necesario que las ayudas a agricultores y ganaderos por este motivo se hagan extensibles también a los trabajadores del campo.



En esta línea, ha afeado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, haya sostenido que el problema de la sequía era algo puntual cuando informes de expertos mantienen todo lo contrario, por lo que entiende que como tal hay que tratar este fenómeno.



Por ello, De Miguel ha solicitado que la Consejería de Agricultura se ponga en marcha medidas para poder mitigar estos episodios de sequía que, debido a la emergencia climática, se van a repetir y ha cuestionado proyectos como el del regadío en Tierra de Barros en un contexto de cambio climático.



De esta forma, ha solicitado que la inversión prevista para ese proyecto se destine a modernizar los regadíos ya existentes y a mejorar la calidad y la diferenciación de los productos extremeños.