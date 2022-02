El Gran Hotel Casino Extremadura destinará el 5% de su beneficio a proyectos sociales

La Junta de Extremadura y el Grupo Orenes han materializado este martes el convenio por el que el Gran Hotel Casino Extremadura destina el 5 por ciento de su beneficio anual a proyectos de utilidad pública o interés social de Extremadura, acuerdo que fue rubricado el pasado 28 de septiembre.

Así pues, en el acto han participado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y el CEO del Grupo Orenes, Javier López Cerrón, así como el director gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, José Vicente Granado; el director general de Tributos, Francisco Javier García, y el director de Relaciones Institucionales del Grupo Orenes, Pedro García Cuesta.

En concreto, las 28 entidades beneficiarias, según se recoge en el anexo I del convenio, han recibido una cuantía global de 480.898 euros, correspondientes a las anualidades 2014-2019, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Dichas entidades son Down Cáceres, Aspace Badajoz, Plena Inclusión Extremadura, Down Zafra, Cocemfe Cáceres, Alcer Badajoz, Adiscagua, Cruz Blanca, Down Badajoz, FEAFES Extremadura, Parkinson Extremadura, Plena Inclusión Llerena, Apnaba, Down Plasencia, Down Villanueva–Don Benito, Down Mérida, Mi Princesa RETT, Plena Inclusión Xerez, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer Coria y comarca y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer Tierra de Barros.

Del mismo modo, han sido beneficiarias la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de la comarca de Zafra, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias afines, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras enfermedades afines de Salvaleón y comarca, Aprosuba 13, la Asociación Laneras, la Fundación Sorapán de Rieros, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias de Mérida y Comarca y la asociación Somima- Atención a la discapacidad.