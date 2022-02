Plena inclusión Extremadura y Junta convocan premios Oacex 2022 a Accesibilidad Cognitiva

El presidente de Plena inclusión Extremadura, Pedro Calderón, y la directora general de Accesibilidad y Centros de la Junta, María Ángeles López Amado, han dado el visto bueno a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la primera convocatoria de los premios Oacex 2022 a la Accesibilidad Cognitiva, que concluye el 7 de abril a las 12:00 horas.

En concreto, estos galardones, de ámbito regional, que se entregarán en mayo, distinguen el especial esfuerzo que se viene realizando en la incorporación de medidas de accesibilidad cognitiva en espacios, entornos, dispositivos y servicios de ámbito público o privado de Extremadura, a través de las diferentes herramientas existentes de accesibilidad cognitiva, favoreciendo así la comprensión y el uso de los entornos.

Así pues, los premios se dividen en seis categorías, que son Premio Muévete a la categoría 'Urbanismo, transporte y medio ambiente'; Premio Oriéntate a la Edificación; Premio Actualízate a la categoría 'Tecnología de la información y la comunicación. Páginas web y aplicaciones'; Premio Diviértete a la categoría 'Turismo, ocio y cultura'; Premio Prepárate a la categoría 'Educación y Empleo' y, por último, Premio Entérate a la categoría 'Formación y sensibilización'.

Además, desde que la Junta y Plena inclusión Extremadura crearan la Oficina de Accesibilidad Cognitiva (Oacex) en el año 2017, este recurso no ha cesado en su empeño de trabajar en la eliminación de barreras de tipo cognitivo y en concienciar de su importancia.

Al mismo tiempo, a través de una nota de prensa, Plena inclusión ha recalcado que es importante recordar que la Accesibilidad Cognitiva no solo beneficia a las personas con discapacidad intelectual, sino a todas las personas.

