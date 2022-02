PP cree un "escándalo" que se nombre nuevo director en Fundecyt que debió cesarse en CCMI

La portavoz de Innovación del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Gómez de Tejada, ha afirmado que el nombramiento de Luis Casas como nuevo director gerente del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (Fundecyt) es un "escándalo" pues, se trata de la persona que hasta ahora ocupaba el cargo de director del Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) y al que le avala una etapa "oscura", llena de irregularidades, entre las que destaca un conocido caso de acoso laboral que está judicializado.

Gómez de Tejada ha subrayado que hay serias dudas de que Casas sea el mejor candidato para dirigir Fundecyt. Así, lo evidencia un informe de auditoría, acreditado por la Intervención General de la Junta, que refleja que en el CCMI las instrucciones internas para la selección del personal no se acogían a la normativa, se incumplían los principios de igualdad, mérito y capacidad en la contratación de personal, no hubo medidas correctoras por parte de la entidad, además de una serie de problemas que en cualquier otra institución se traduciría en algún cese.

"Como máximo responsable tendría que haber hecho algo", ha aseverado la portavoz de Innovación del GPP. Para Gómez de Tejada, ante esa conducta, la Junta de Extremadura tuvo que haberle cesado al frente del CCMI. Pero lejos de apartarlo de sus competencias de dirección en una fundación pública, ahora lo premia y lo va a "esconder" en Fundecyt, ejecutando un cambio de cromos. "No es oportuno este nombramiento", y para el GPP no es la persona indicada para ocupar el cargo: no lo es por sus precedentes" ha manifestado Pilar Gómez de Tejada.

El GPP ha advertido que con estos nuevos nombramientos lo que se va a conseguir es esconder una mala gestión en una fundación, y, en resumen, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión "saldrá ganando con el cambio" y Fundecyt "saldrá perdiendo".

En este sentido, Pilar Gómez de Tejada ha recalcado que al PP le preocupa que Fundecyt -una entidad de prestigio- pueda quedar a los pies de los caballos y, "no sabemos qué pasará con esos 60 empleados", a partir de ahora pero, ésto es algo que habrá que continuar analizando e investigando en sucesivas comisiones.