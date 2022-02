El PP insiste en la necesidad de incluir un paquete fiscal en la Ley de Reto Demográfico

El portavoz de Reto Demográfico del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Diego Sánchez Duque, ha afirmado este jueves que la "falta de voluntad política" del gobierno de Guillermo Fernández Vara "impide" hablar de medidas concretas para hacer atractivas las zonas menos pobladas de Extremadura y que estos planteamientos puedan integrarse como una “herramienta efectiva” en la futura Ley de Medidas ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura.

Y es que, según sus palabras, tras concluir este pasado miércoles el plazo de presentación de enmiendas a la citada propuesta de la normativa, el diputado 'popular' ha lamentado que el compromiso que se estableció por parte de los grupos en septiembre para incluir medidas "concretas y efectivas" para combatir la despoblación sí ha estado presente, pero solo “por parte del Grupo Popular”.

Así pues, el portavoz del GPP en la materia ha revelado que "no ha encontrado una respuesta positiva" por parte del gobierno de Fernández Vara. “No ocultamos nuestra profunda decepción”, ha manifestado.

En este sentido, para Sánchez Duque hay herramientas esenciales para poder hacer atractivo el mundo rural y se ha referido a la necesidad de aprobar un paquete de medidas fiscales dentro de la Ley de Medidas ante el Reto Demográfico, pero también de lo crucial que resulta destrabar la burocracia, analizar zonas que por su nivel de protección impidieran el desarrollo de iniciativas urbanísticas y empresariales, y en resumen, de estudiar a fondo las dificultades que se pueden encontrar en los pueblos en su día a día para darles respuesta.

Además, según sus palabras, la prioridad del PP extremeño, pese a la actitud de la Junta, va a seguir siendo integrar en la ley un importante paquete fiscal. Así, Sánchez Duque ha subrayado que hablar de fiscalidad es hablar de familia, de natalidad, de acceso a la vivienda, de dar facilidades a las empresas, de dar a los jóvenes ventajas para emprender, pero lo que ocurre es que la Junta “no quiere ni oír hablar de esto”.

De esta forma, para los ‘populares’ es muy difícil que una persona o una familia decida mudarse a una zona de baja población “si no le ofrecemos ventajas” o si no contempla hechos diferenciales, y eso tiene que ver “con bonificaciones”, que no son “ningún premio”, sino una compensación, tal y como informa la formación 'popular' en una nota de prensa.

De hecho, en nombre del Grupo Popular ha advertido que, si en un futuro no se incorporan medidas fiscales de alcance, esta ley contra la despoblación “quedará simplemente como un catálogo de intenciones”.

Al mismo tiempo, Sánchez Duque ha revelado que en este proceso de trabajo, previo a las enmiendas, los cuatro grupos han presentado propuestas consensuadas para intentar incorporarlas a la ley. Así, ha explicado que, de 27 propuestas del GPP, se han rechazado todas menos tres, que además han sido transaccionadas.

No obstante, el GPP ha señalado que se han vuelto a presentar de nuevo tales iniciativas, esta vez registradas en formato de enmiendas a la ley, con el objetivo de seguir negociando e intentar llegar a acuerdos para introducir en la futura norma parte de estas medidas concretas que se rechazaron a priori.

De la misma forma, Sánchez Duque ha asegurado que el PP va a seguir intentándolo, porque tiene que haber un plus para animar a residir en los pueblos y la Administración tiene que aprobar los mecanismos.

MEDIDA ESTRELLA RECHAZADA

Otra de las propuestas rechazadas por la Junta ha sido la de solicitar un régimen fiscal especial. Sobre ello, Sánchez Duque ha insistido en que no se puede atraer inversión en las actuales circunstancias.

Lo que "es inexplicable", a juicio del portavoz 'popular', es que la propuesta de un régimen fiscal especial -medida estrella contra la despoblación- haya sido rechazada cuando se trata de una medida contenida en el borrador de estrategia del reto demográfico del Ejecutivo regional. “La han rechazado porque lo plantea el PP”, ha recalcado.

A este respecto, el portavoz de Reto Demográfico se ha preguntado quién va a venir a invertir si no hay un “hecho diferencial”. Así, ha puesto el ejemplo de la zona especial de Canarias, donde, en lugar de tributar el impuesto de sociedades al 25%, se aplica un 4%, o donde el IVA se reduce del 21% a un 7%.

Finalmente, para mantener la población hay que crear empleo, y “no decimos que se haga mañana”, pero sí que se solicite al Gobierno y luego se negocie con Europa, porque las leyes de la UE nos permiten que podamos solicitar este régimen especial, ha sentenciado.