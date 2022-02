PSOE ve un sinsentido no apoyar reforma laboral y el PP cree una copia barata de la suya

El diputado del PSOE en la Asamblea Jorge Amado ha considerado un "absoluto sinsentido" que los partidos políticos no apoyen la reforma laboral consensuada a nivel nacional entre Gobierno, patronal y sindicatos, por las "mejoras" que provocará en el mercado de trabajo, máxime en regiones como la extremeña.

Mientras, el diputado del PP en la Cámara regional, Javier Cienfuegos, ha afirmado que la que plantea el Gobierno central es una reforma laboral que supone "una copia barata" de la aplicada en su momento por la formación 'popular' y con meras "enmiendas".

A su vez, el diputado de Cs, José María Casares, ha incidido en que su partido apoyará la reforma laboral nacional "si no se mueve una coma" de lo acordado con patronal y sindicatos, y ha afirmado que lo que se debatirá finalmente en el Congreso "no es la gran reforma laboral que pretendía Yolanda Díaz".

Así se han pronunciado dichos representantes políticos en la región en sendas ruedas de prensa ofrecidas este miércoles en la Asamblea de Extremadura para valorar los datos de paro registrados en enero en la comunidad.

EL PSOE PIDE APOYAR LA REFORMA

De este modo, Jorge Amado (PSOE) ha considerado "de verdad" que es un "absoluto sinsentido" que el PP critique los datos de desempleo y "al mismo tiempo no votar a favor, no apoyar" la nueva reforma laboral que se debate este jueves en el Congreso de los Diputados, porque "las mejoras que introduce la reforma laboral producirán más efectos positivos en la comunidad autónoma (extremeña) que en otras".

Así, ha defendido que dicha reforma "mejorará la contratación indefinida, fortalecerá los convenios colectivos que son tan necesarios para defender el empleo estable, de calidad, para defender los salarios dignos", y además "mejorará las condiciones de trabajo de sectores que presentan una fuerte estacionalidad".

"Por eso y muchos otros motivos es un sinsentido no apoyar la reforma laboral", ha dicho el diputado socialista, quien ha pedido al resto de partidos políticos que "si de verdad quieren contribuir a que esta tierra prospere aún más, si de verdad quieren que la gente tenga más y mejor trabajo, que si de verdad quieren que haya cada vez más gente por vivir en las ciudades y pueblos lo tienen muy sencillo, que apoyen mañana la nueva reforma laboral". "Y ya no es porque lo diga el PSOE, es que lo piden y lo pactan los sindicatos y los empresarios", ha recalcado.

En este sentido, ha defendido que Extremadura está viviendo "una tendencia de creación de empleo digno y de calidad, una creación de empleo que será aún más intensa con la nueva reforma laboral, que dinamizará el mercado de trabajo y va a mejorar sin ningún género de duda las condiciones de empleo en la región", ha concluido.

EL PP VE UNA "COPIA BARATA" DE SU REFORMA

Por su parte, Javier Cienfuegos ha tachado de "copia barata" de la aplicada por su partido la reforma laboral que será debatida este jueves en el Congreso de los Diputados, y en este marco ha defendido que su partido prefiere quedarse "con la original".

"Para quedarnos con una copia barata que es lo que han querido hacer nos quedamos con la original", ha espetado Cienfuegos, quien ha añadido que la "derogación" de la reforma laboral "no se ha llevado a cabo porque desde Europa dijeron que era prácticamente imposible si querían contar con Europa".

Esto ha llevado, según ha añadido, a que lo que se va a debatir finalmente este jueves en el Congreso sean "enmiendas" a la reforma laboral del PP.

APOYO DE CIUDADANOS "SI NO SE MUEVE UNA COMA"

A su vez, el parlamentario de Cs, José María Casares, ha incidido en que su partido apoyará la reforma laboral nacional "si no se mueve una coma" de lo acordado con patronal y sindicatos, y ha afirmado que lo que se debatirá finalmente en el Congreso "no es la gran reforma laboral que pretendía Yolanda Díaz".

"Apoyaremos la reforma laboral si no se mueve una coma, porque supone que es un cambio estético, no es la gran reforma laboral que pretendía Yolanda Díaz. Por eso, Yolanda Díaz no nos quiere ni un pintura, no se refiere a nosotros, pese a que somos necesarios en este momento para esa convalidación".

En este sentido, el diputado de Ciudadanos ha considerado también que con la reforma laboral "se ha demostrado claramente que las políticas que llevaban en los programas electorales el PSOE y Unidas Podemos eran totalmente erróneas", ya que "se lo han demostrado los agentes sociales con el pacto que han firmado", añadiendo que "la Comisión Europea también lógicamente ha exigido ese giro".