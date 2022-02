USO, UGT, CCOO y CSIF tomarán medidas si no prosperar convenio del transporte sanitario

Ep

Los sindicatos USO, UGT, CCOO y CSIF adoptarán medidas que fomenten una "negociación real" en caso de que no prosperen las negociaciones del convenio colectivo del sector del transporte sanitario terrestre en Extremadura.

Estas cuatro organizaciones sindicales forman parte de la mesa negociadora de este convenio y han criticado que los trabajadores de este sector en la región tienen congelados los salarios desde 2017 y las "peores condiciones" laborales del país.

En este línea, el trabajador Francisco José Fernández, en un manifiesto suscrito por los cuatro sindicatos, ha explicado que la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Mérida se ha realizado tras el "truncamiento" de la vía de la negociación colectiva, iniciada en noviembre de 2019, con un trabajo "enorme" por parte de la parte social.

No obstante, y a pesar de este "esfuerzo", los sindicatos se han encontrado que en el otro lado de la mesa "no han existido ni propuestas ni contrapropuestas", dando muestra la parte empresarial de que sus intenciones perseguían la "perpetuidad de las actuales condiciones".

Sin embargo, ha expuesto que lo que ha terminado por "romper el diálogo" no ha sido solo esa "pasividad" sino el hecho de que por parte de las empresas que conformaban "aparentemente" Atransanex se haya "ocultado que parte de ellas eran entidades no legitimadas para la negociación", ya que no estaban inscritas en el registro de la asociación de empresarios.

"El principio más sagrado de las relaciones laborales es el principio de la buena fe y las empresas que formaban o presuntamente formaban Atransanex lo han transgredido durante varios meses, por lo que el esfuerzo de la parte social estaba siendo respondido con mentiras y falsedades", ha recalcado.

De igual forma, ha indicado que no se puede ignorar que en la última reunión la representación empresarial presente en la misma manifestó de "manera abierta" que "no estaba dispuesta a atender las principales pretensiones de los trabajadores".

Dichas pretensiones que la "presunta patronal" tilda de "inasdumibles", como ha indicado el trabajador, consisten básicamente en una reducción de la jornada anual de trabajo hasta un valor "concordante" con la del resto de convenios colectivos del país.

Por ello, ante esta "absoluta falta de respeto", no a la parte sindical como negociadores, sino al conjunto de trabajadores del sector, los sindicatos han tomado la determinación de que en caso de no prosperar las negociaciones para un "convenio decente y acorde" a las necesidades de los trabajadores se implementarán otras medidas que fomenten una "negociación real" que establezca un marco normativo "seguro en términos que colmen las necesidades del conjunto de los trabajadores".

Toda esta situación, ha aseverado, ha supuesto "un antes y un después" en la mentalidad de los trabajadores del transporte sanitario extremeño, donde se ha demostrado que las empresas "no tienen ningún escrúpulo a la hora de jugar con el pan de las familias de los trabajadores y trabajadoras de esta región".

Por su parte, lrepresentantes de los sindicatos han informado de que han recibido por parte de Ambuvital, que es una de las empresas que se encarga del transporte sanitario en Extremadura, una petición de reunión para el próximo viernes, aunque se desconoce el motivo de este encuentro.

En Extremadura, más de 1.200 trabajadores pertenecen al sector del transporte sanitario terrestre.