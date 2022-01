Investigación de CHD y CHT sobre desembalses en Extremadura, remitida a Fiscalía

Ep

Los datos recogidos por la Confederación Hidrográfica del Duero y por la Confederación del Tajo dentro de las investigaciones previas a un posible procedimiento administrativo realizadas para aclarar los desembalses ocurridos el pasado verano en Extremadura ha sido enviada a la Fiscalía.



De este modo, ahora "habrá que esperar a lo que determine" la Fiscalía al respecto, y en el caso de que ésta no considerara "caso" el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tendría la posibilidad de actuar en vía administrativa "si lo considera pertinente".



Así lo ha explicado este miércoles el director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Jesús Moreno Pérez, quien a añadido también que dentro de las investigaciones previas se ha recopilado información por parte de las confederaciones "durante meses" para poder determinar si las empresas eléctricas habían excedido los límites de desembalses para turbinación permitidos.



En este sentido, en respuesta a una pregunta sobre los desembalses del pasado verano en la región formulada este miércoles por parte de Unidas por Extremadura en la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Asamblea, Moreno Pérez ha explicado que la Confederación del Tajo pidió a Iberdrola información sobre las causas que habían llevado al "excepcional" nivel de embalse en Valdecañas. "Han hecho las investigaciones correspondientes", ha dicho.



Al mismo tiempo, el director general ha reconocido que el Miteco en un primer momento aludió a que se abría un "expediente de investigación" sobre lo ocurrido, aunque dicho ministerio posteriormente informó a la Junta de que se había producido "una confusión terminológica porque el marco regulador actual sobre dominio hidráulico público no recoge como tal figura el expediente informativo" y que, realmente, "lo que se abrieron fueron investigaciones para reunir información previa a un determinado procedimiento administrativo".



"No es que se haya cerrado los expedientes de investigación, sino que lo que se ha hecho es una investigación previa a la apertura de un expediente. Las investigaciones conforme a lo que nos comunica la confederación se han realizado y de hecho se han remitido a la Fiscalía. Por lo tanto, habrá que esperar a lo que determine la Fiscalía y en el caso de que la Fiscalía no considerara caso el ministerio tendría la posibilidad de actuar en vía administrativa si lo considera pertinente".



Mientras, en el caso de la Junta de Extremadura en su competencia del Parque Nacional de Monfragüe, el director general ha explicado que sigue "recabando información" y a la vista de ello determinará "las actuaciones".



CRÍTICAS DE UNIDAS POR EXTREMADURA



Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha tachado de "extremada gravedad" la situación ocurrida el pasado verano en la región después de que embalses fuesen "salvajemente vaciados" por Iberdrola "con el fin de producir energía barata en un momento donde el precio de la energía estaba por las nubes y con ello hacer jugosos beneficios a costa de subir la factura a la luz".



Así, ha lamentado que esta actuación supuso el desabastecimento de varios municipios del entorno del embalse de Valdecañas, y afectó también a ganaderos y empresas turísticas.



Irene de Miguel, al respecto, ha criticado la "avaricia" de la empresa eléctrica y el "silencio" de la Junta de Extremadura en este asunto, ya que dicha administración --ha lamentado-- se limitó a indicar que "la competencia para poner sanciones corresponde al Estado".