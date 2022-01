Extremadura apuesta por el consenso entre CCAA sobre la reducción de la cuarentena

Ep.



El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha rechazado las "ocurrencias" que pueden estar lanzándose en cuanto a la reducción o no del tiempo de cuarentena que deben guardar las personas que den positivo por Covid-19, y ha defendido la importancia de tomar decisiones en esta materia a partir del "consenso" entre las CCAA y de los informes científicos que puedan avalar lo que se decida.



Así, preguntado en rueda de prensa este miércoles en Mérida tras el Consejo de Gobierno de la Junta sobre la posible reducción de las cuarentenas de los 7 días actuales como han planteado la patronal madrileña y varias CCAA, González ha incidido en que "la postura de la Junta de Extremadura es la de la ciencia y el consenso".



En este punto, ha añadido que cuando exista "consenso" en el seno del Consejo Interterritorial de Salud e informes científicos que avalen una posible reducción de la cuarentena, entonces la Junta de Extremadura no tendría "ningún problema" en adoptar la medida, "pero siempre con consenso e informes científicos".



"Cuando haya consenso en ese consejo (Interterritorial de Salud) y cuando haya informes científicos que lo avalen, nosotros no tendremos ningún problema, pero siempre consenso e informe científico", ha espetado Juan Antonio González, quien ha considerado en todo caso que "aquí no se puede estar cada dos días uno con ocurrencias", sino que hay que basar las decisiones que se tomen en "informes científicos".



"Cuando haya informes científicos que avalen que hay que reducir el tiempo de cuarentena y cuando haya consenso entre todas las comunidades autónomas yo creo que no tendremos problema", ha subrayado el portavoz de la Junta, quien ha apuntado que la pretensión de la comunidad extremeña es que "todas" las CCAA están coordinadas y ofrezcan "la misma respuesta a los ciudadanos", que es lo que él cree que es lo que estos últimos "demandan".