Monago recuerda que hace un año pidió en el Senado criterios "objetivos" en reparto fondos

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha recalcado en relación a las críticas de la Comunidad de Madrid ante el reparto de fondos europeos que hace un año ya defendió en una comisión del Senado que hubiera una autoridad independiente para el reparto de los fondos y unos criterios "objetivos", así como que, al igual que en Italia que había un comité de expertos, en España pudiera haber uno.

"Por lo tanto que no dependiera el reparto de los fondos del criterio de Moncloa exclusivamente o criterios que fueran subjetivos o criterios que no fueran fácilmente explicables, es decir, objetivar las inversiones", ha destacado Monago, que ha comparado los 9 millones de euros para empleo en cuatro comunidades autónomas que critica Madrid cuando, en el conjunto de lo que va a venir de fondos europeos, son 140.000 millones de euros los que "va a repartir Moncloa".

Al respecto, ha hecho hincapié en que "una parte de lo que va a repartir va a ser deuda" y en que, si lo van a tener que pagar los españoles y sus descendientes, "qué menos que haya una transparencia" y una "objetividad a la hora de explicar cómo se hace el reparto", de manera tal que aquello que dijo hace un año en el Senado "tiene plena validez en estos momentos".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su valoración tras el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de llevar a los tribunales el reparto de 9 millones de euros de fondos europeos para promoción de empleo a cuatro comunidades que son Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra.

En tono irónico, Monago ha expuesto que Ayuso "tiene que estar muy contenta" con que Extremadura tenga que devolver 53 millones de euros destinados a las pymes y los autónomos, porque "entre otros" va a servir también para autónomos y pymes de la Comunidad de Madrid.

También a los de Castilla y León, de Andalucía o de Galicia, porque esos 53 millones "que no ha sido capaz de invertir" el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara "se lo van a repartir las comunidades que tienen dinamismo económico" y que generan "en estos momentos oportunidades" para sus ciudadanos y sus sectores de actividad.

"Cada comunidad autónoma es muy libre de hacer lo que tenga que hacer, a mí lo que me duele es la mía, es que la mía no tiene nada que recurrir, Extremadura no tiene nada que recurrir con los fondos, simplemente tiene que devolver 53 millones", ha sostenido Monago, que ha matizado frente al anuncio de Ayuso de llevar a los tribunales el reparto de dichos 9 millones de euros que, en el caso de Extremadura, tiene que devolver 53 millones, que son "siete veces de lo que se está hablando en ese hipotético recurso que quieren hacer".

LOS EXTREMEÑOS, MÁS POBRES

En una rueda de prensa en Badajoz, Monago ha lamentado que los extremeños han empezado el año siendo "más pobres" que el anterior, cuando "ya eran pobres" porque el nivel de renta de Extremadura es de los "más bajos" de toda España, y que no se han arreglado los problemas que se comprometió el Partido Socialista a "arreglar", como es el caso de los precios de la luz que "sigue disparada", a la vez que se han incrementado los precios y la composición del conjunto de la cesta de precios que, habitualmente, "importan las cosas van subiendo hacia el infinito".

Así, ha criticado que la media de subida de precios es "más alta" en Extremadura que en el conjunto del país y "al final suben todavía más" que en la media a nivel nacional, en torno a unas seis décimas, lo cual "quiere decir" que "muchos" hogares lo están pasando "muy mal" en la región y "muchos hogares nada más que reciben malas noticias día sí y día también" porque cuando no es la luz, es el gasóleo o la bombona de butano.

Sin embargo, "no suben los salarios al nivel de los precios" y "algo tiene que hacer" el Partido Socialista porque "no está haciendo absolutamente nada", aunque sí va a hacer algo que ha tachado de "realmente sonrojante" y ante lo cual ha sostenido que "muchos" gobiernos autonómicos "en estos momentos tienen que estar viendo con estupefacción lo que va a pasar en Extremadura", donde "tienen que devolver 53 millones de euros de fondos que estaban destinados a las pymes y los autónomos".

Pymes y autonómos extremeños a los que "les hace mucha falta" pero que, no obstante, "no son capaces de gestionar esas ayudas y las tienen que devolver", de manera tal que de algo más de 100 millones de euros, la mitad, 53 millones, "el gobierno de Vara lo tiene que devolver a Madrid".

"Fíjense el revuelo que ha habido con 9 millones de euros al empleo para varias comunidades autónomas, y aquí estamos hablando solo de 53 a Extremadura", ha señalado en alusión al anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de llevar a los tribunales el reparto de 9 millones de euros de fondos europeos para promoción de empleo a cuatro comunidades.

Y es que, para Monago, "el resto de gobiernos autonómicos en España estarán diciendo a Sánchez tú dale a Extremadura mucho, que luego al final la mitad nos lo devuelve otra vez", a la vez que ha criticado que "esto no tiene un pase", ni "se sustancia ni se justifica, como ha hecho algún dirigente del Partido Socialista, diciendo que es que los requisitos que ponía el Gobierno de España eran muy restrictivos".

"Pues no haber aceptado 106 millones de euros, haber dicho que no se gestionaban esas ayudas porque no se podían conceder", ha recalcado.

En este sentido, ha expuesto que, por el contrario, se pide el dinero, "se llora para que te llegue" y cuando se cuenta con el mismo se devuelve la mitad cuando, como ha insistido, se trata de 53 millones de euros destinados a las pymes y autónomos, y estos últimos tienen este lunes "otra mala noticia" como la "intención" del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de subir las cotizaciones.

Ante ello, ha lamentado que "el año pinta muy mal para el conjunto del pueblo extremeño" porque no hay un Gobierno de España que "en definitiva tenga claro qué es lo que hay que hacer", así como que no van a arreglar el "problema" que supone el recibo de la luz, la escalada de precios va a seguir, subirán los bienes de consumo más habituales y el IPC y continuará habiendo inflación.

Finalmente, José Antonio Monago ha valorado que "esto solo se arregla con un cambio de Gobierno", pero "mientras tanto" se va a seguir "padeciendo" al Ejecutivo socialista y viendo cómo tiene que devolver 53 millones de euros que estaban destinados a ayudas a sectores de actividad económica que "son los que le dan vida" a los pueblos y ciudades de Extremadura como "buena parte" de los autónomos y pymes.