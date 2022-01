Creex propone a la Consejería de Sanidad un sistema de verificación de contagios Covid-19

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha propuesto a la Consejería de Sanidad que impulse un sistema de verificación de contagios por Covid-19, y un modelo para que la baja y alta por esta enfermedad se den de manera simultánea que la Consejería trasladará este miércoles al Consejo Interterritorial de Salud.



En concreto, se trata de dos propuestas de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), y en el segundo caso con el respaldo de las organizaciones nacionales de referencia CEOE y Cepyme.



En este sentido, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha explicado en una nota de prensa que este pasado martes ha mantenido un encuentro con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles.



En dicha reunión, Peinado trasladó "el problema que se está dando tanto por la saturación de la Atención Primaria, que demora los partes de alta, como por el hecho de que se den las bajas de manera telefónica, con la declaración del interesado de haber dado positivo en un test de antígenos que se ha hecho él mismo".



En este sentido, ha indicado que tanto Fernández Vara como Vergeles "son conscientes del problema", y se comprometieron a llevar este miércoles al Consejo Interterritorial de Salud una propuesta para que en el mismo acto se hagan los partes de baja y alta.



VERIFICACIÓN DE CONTAGIOS



Por otro lado, la Creex ha llegado a un principio de acuerdo con Sanidad, por el que desde este martes funciona en el Área de Salud de Mérida un nuevo sistema de verificación de contagios.



De este modo, se ha habilitado un correo electrónico en el que cualquier persona que dé positivo en un autotest y no consiga cita en su centro de salud, escriba a este correo y desde los centros radar de contagio se les derivaría a un punto para hacer la prueba de verificación.



"Es algo que se piensa extender al resto de áreas y que puede ser muy beneficioso, ya que hasta ahora se daba la baja con la declaración del propio interesado, sin ninguna verificación, un sistema que tiene muchas debilidades", según ha destacado Peinado, junto con que, una vez verificado el positivo por los servicios de Salud, tal y como se hacía hace unos meses, "de manera centralizada, y sin tener que contactar con su médico de familia, otro médico le hará el parte de baja y alta en el mismo acto".



A este respecto, el secretario general de la Creex ha señalado igualmente que si el Ministerio da el visto bueno a algo que ya habían pedido en la Confederación extremeña a través de CEOE y Cepyme "se solucionará el problema tanto de las bajas como de las altas, que hoy saturan la Atención Primaria".



"De momento, el tema de las bajas se está solventando por la buena voluntad de los médicos, que dan bajas con retroactividad", ha aseverado, aunque "en el tema de altas no se puede actuar igual" y "no se puede dar un alta retroactivamente, de manera que el trabajador que no tenía ya síntomas y había cumplido sus siete días de cuarentena no se podía incorporar".



De la misma forma, esto supone "un grave problema sobre todo" para microempresas y autónomos, ha detallado, "que se ven privados innecesariamente de efectivos laborales durante más tiempo del preciso".



Finalmente, Peinado ha recordado que "hasta el décimo quinto día de baja el coste lo asume íntegramente el empresario, no la Seguridad Social", ha concluido, para matizar que el sistema de bajas y altas simultáneas servirá también para "descongestionar" la Atención Primaria, al no tener que atender estas tareas burocráticas.