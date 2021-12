Diputados nacionales PP piden al Gobierno reponer servicios ferroviarios en Extremadura

Los diputados extremeños del Partido Popular en el Congreso, Víctor Píriz, Teresa Angulo y Alberto Casero, han registrado una Proposición no de Ley para instar al Gobierno de España a reponer las frecuencias en los servicios ferroviarios en Extremadura, y ser debatida en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En concreto, el diputado 'popular' pacense, Víctor Píriz, ha recordado al respecto que cuando en marzo de 2020 fue decretado el estado de alarma en el país, "declarado inconstitucional con posterioridad por el Tribunal Constitucional", Renfe suspendió el 100 por cien de sus servicios ferroviarios en Extremadura.

No obstante, "a día de hoy aún no se han recuperado muchas de las frecuencias y trenes que se suspendieron", según Píriz, "y lo que es más sangrante para los extremeños, aún no hay ningún compromiso al respecto de la recuperación de estas frecuencias y trenes".

A modo de continuación de las demandas realizadas ya por el PP en la Asamblea de Extremadura, los 'populares' extremeños en el Congreso han resaltado igualmente que hasta la fecha siguen sin circular los trenes Plasencia-Mérida de las 7:04 horas y el Badajoz-Villanueva de la Serena de las 12:30.

En cuanto a los trayectos entre Cáceres y Valencia de Alcántara ida y vuelta, si bien circulan desde mediados de este mes de diciembre "tan solo lo hacen tres veces a la semana, cuando antes de la pandemia había seis servicios semanales, por lo que solo se ha recuperado la mitad", según informa el PP en una nota de prensa en la que ha exigido "la vuelta de los servicios íntegros que había en la región antes del covid, y no un parche parcial".

Igualmente, ha sumado, continúa suprimido el tren Cáceres-Zafra-Llerena de las 16:58 horas; también el tren Villanueva-Badajoz de las 17:00 horas, así como el Mérida-Villanueva de las 18:05, lo cual "supone que a pesar de algunos servicios parcialmente recuperados", se ha hecho "con cuentagotas y sin cubrir las necesidades del entorno rural extremeño", ha añadido el diputado nacional por Badajoz.

SUPRESIÓN DE SERVICIOS

También "hay bastantes más destrozos en los servicios ferroviarios extremeños", como la supresión de servicios que "lastran la convergencia de nuestros municipios con los territorios del entorno y que en nada ayudan a fijar población y a atraer inversiones que creen empleo".

A este respecto, Víctor Píriz ha subrayado que "si al PSOE no le parece digno de lucha y mantiene su silencio cómplice", para el PP de Badajoz, de Cáceres y de Extremadura "es básico para el futuro de nuestra tierra, nuestros pueblos y nuestros jóvenes", por lo que seguirán reclamando "la recuperación del 100 por cien de los servicios ferroviarios y unas conexiones por tren dignas del siglo XXI allá donde sea necesario".

En este sentido, los diputados del Partido Popular señalan cómo el tren Cabeza del Buey-Badajoz de las 7:20 horas, que circulaba todos los días de la semana, ahora solo lo hace los sábados y domingos; y que el servicio de lunes a viernes continúa desaparecido. Asimismo, el tren Mérida-Cáceres-Madrid, que salía todos los días a las 13:30 horas, continúa suprimido, salvo los domingos; pero los domingos sale de Cáceres, por lo que Mérida "se ha quedado totalmente sin este servicio"; mientras que el tren Madrid-Plasencia, que circulaba todos los días con salida desde la estación de Atocha a las 14:30, ya solo lo hace los viernes; y el resto de los días está suprimido.

"Es decir, en total hay cinco servicios suprimidos totalmente y otros cinco que presentan importantes recortes, o en su recorrido o en los días de circulación; lo que quiere decir que 10 de los 28 servicios diarios que se prestaban en Extremadura antes del inicio de la pandemia continúan afectados por los recortes", según el PP, "lo venda como lo venda el PSOE de Vara que a todo dice que sí cuando se lo manda Sánchez".

En cómputo semanal, continúan las mismas fuentes, se han perdido 52 servicios semanales, 46 de forma total y seis con parte de su recorrido suprimido, del total de los 178 que había antes de la pandemia, esto es el 29 por ciento de la operativa de Renfe en Extremadura.

Además de todo esto, los trenes Madrid-Badajoz y Badajoz-Madrid de las 8:04 y 17:20 horas, respectivamente, han suprimido su parada en Plasencia, "empeorando el servicio que se presta en la capital del Jerte".

"Por eso, el PP urge una solución inmediata y una devolución a los extremeños de unas frecuencias que ya eran lo suficientemente escasas, así como la calidad del servicio que se prestaba", ha concluido Casero.