CSIF contra la ruptura de la negociación del convenio colectivo de aguas en Extremadura

El representante de CSIF Extremadura, Luis López Pozo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que la asociación empresarial extremeña se disolvió en 2019, por lo se quedaron sin interlocutores.



"Se levantaron de la mesa, CSIF planteó en el juzgado esta cuestión, nos ha dado la razón el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que se dice que se tienen que sentar a negociar la patronal estatal del sector del agua (AGA)", ha expuesto



En este sentido, ha añadido que la Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua Urbana (AGA) ha recurrido esta cuestión ante el Tribunal Supremo y ha insistido "por activa y por pasiva" en que "no tiene intención" de negociar el convenio regional.



"Nosotros hemos ido a los tribunales y esperemos que la justicia obligue a la patronal a sentarse. La patronal, al disolverse, lo que ha conseguido es que ese convenio esté en ultraactividad y los trabajadores se encuentren con el salario congelado, llevan tres años con el salario congelado", ha insistido.



En esta línea, el representante de CSIF ha apuntado que las empresas del agua son "grandes empresas" a nivel estatal y mundial y, en su opinión, no tienen "la mínima sensibilidad" a la hora de negociar el convenio colectivo regional sino que defienden que sea el estatal.



Un circunstancia que, como ha criticado, se está repitiendo entre las empresas y asociaciones empresariales, ya que en estos momentos, ha apuntado, hay muchos convenios colectivos bloqueados siguiendo una "estrategia empresarial" que persigue "abaratar costes".



De esta forma, ha abogado por que las asociaciones empresariales extremeñas deberían recoger el testigo y asociarse para que no sean las nacionales las que "cojan las riendas de todas las negociaciones".



López Pozo también ha indicado que las concesiones del agua las lleva las administraciones públicas y éstas tienen "mucho que decir" al ser un "servicio básico".



También, ha afirmado que "aquí están los partidos políticos --en la Asamblea-- y queremos que tomen nota de que CSIF no va cejar en el empeño de seguir con el convenio regional. Queremos también que el resto de organizaciones sindicales se sumen y apuesten, pero decididamente, por la negociación del convenio regional".

De este modo, ha apuntado que las condiciones del convenio regional de aguas son mejores que las del convenio estatal, tanto en retribuciones como en aspectos laborales, aspectos por los que las empresas "se quieren ir al estatal".