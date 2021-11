"El terrorismo debe afrontarse con estructura fuerte del Estado y sin olvidar a víctimas"

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha recalcado este martes que ante la clara evidencia de las nuevas formas de terrorismo hay que aplicar "las recetas que funcionan", entre las que ha citado la "firme defensa" de la legalidad, una estructura fuerte del Estado bajo la coordinación de los tres poderes y "no olvidar jamás a las víctimas y sus familiares".

En concreto, García Seco, junto a la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, han intervenido en la inauguración en Badajoz de la Jornada de Apoyo, Asistencia y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, organizada por la Junta y la Universidad de Extremadura.

Así pues, la delegada ha reiterado que sea cual sea el tipo de terrorismo con el que se luche es muy importante poner el foco en que ninguna acción terrorista quede sin perseguir, juzgar o castigar y terminar y posicionarse en contra de los homenajes a terroristas condenados.

Según sus palabras, "para los demócratas nada es suficiente, para las víctimas nada es suficiente, pero cualquier paso suma", ha declarado García Seco, quien ha destacado también la importancia de que los jóvenes conozcan y aprendan lo vivido en España.

En este sentido, García Seco ha explicado que un programa del Gobierno, en colaboración con la Consejería de Sanidad, permite a los escolares extremeños conocer cómo fue el terrorismo de ETA y también saber de otras organizaciones que continúan vivas, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

"Nuestros hijos e hijas tienen que conocer lo que pasó para no olvidar nuca, pues quien no conoce la historia está condenado a repetirla y no queremos repetir esos años grises y oscuros que vivimos", ha afirmado.

Cabe recordar que en Extremadura, 63 extremeños han sido asesinados por terroristas y son por tanto víctimas mortales, ya que víctimas del terrorismo son muchas más, que aunque "no tengan secuelas físicas, tienen una herida en el alma y en sus vidas para siempre".

GARCÍA BERNAL APUESTA POR LA UNIÓN, EL CONSENSO Y LA ESCUCHA

Por su parte, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, durante su intervención en la inauguración de la Jornada de Apoyo, Asistencia y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, ha insistido en que solo desde la unión, el consenso, y la atenta escucha se logrará avanzar como sociedad.

Asimismo, ha recordado que la sociedad extremeña no ha sido ajena al sufrimiento y a la barbarie perpetrada por la acción terrorista, y que tampoco ha escatimado en muestras de solidaridad hacia las víctimas de tan deleznables actos, según informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El objeto de la ley es, tal y como ha recordado García Bernal, el reconocimiento a las víctimas y al resto de las personas que se han visto golpeadas por la acción terrorista en Extremadura y su atención, mediante el establecimiento de medidas de carácter reparador y asistencial, así como del recuerdo y homenaje a todos aquellos que sufrieron la acción terrorista.

Cabe recordar que a este encuentro también ha asistido la directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior, Nieves Villar.