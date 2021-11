Vara ve un "motivo de preocupación" cuando aparecen variantes de la Covid-19

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que es "un motivo de preocupación" siempre que aparece una variante del coronavirus, como en este caso la ómicrom y ha abogado por esperar "esos días que son necesarios" para saber, por un lado, la contagiosidad, y por otro el nivel de gravedad de los contagios, algo que cree que es "la clave".



También y preguntado por la falta de vacunas en el continente africano, el presidente extremeño ha considerado que podría ser un discurso "un poco perverso", ya que parece, ha dicho, que "como consecuencia de que no les mandamos vacunas nos viene rebotado el virus".



"Yo soy de los que piensa que hay que mandarles vacunas porque son tan seres humanos como nosotros, para que se protejan ellos, no para protegernos a nosotros", ha aseverado.



Fernández Vara ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios momentos antes de intervenir en Mérida en el acto inaugural de la primera edición de 'Forbes Summit Reinventing Extremadura'.



PASAPORTE COVID EN EXTREMADURA



También, y preguntado por si la Junta se plantea solicitar la implantación en Extremadura del pasaporte Covid, el presidente autonómico ha recalcado que no se ha cambiado de opinión al respecto.



"Si en un momento dado viéramos que se dan las circunstancias pues se haría, pero de momento hemos entendido que todavía no se dan y lo más importante ahora es que sigamos controlando muy bien las hospitalizaciones y los ingresos en UCI, porque esa es la clave", ha indicado.



De igual forma, ha recalcado que, aunque las cifras diarias de contagios son importantes, en el contexto actual ha defendido que es "mucho más importante" observar la evolución de una semana a otra de variables como los ingresos hospitalarios, que da "clara conciencia" de la situación y en eso la región está "bastante" controlada.



También y respecto al aumento de la incidencia acumulada en Extremadura en las últimas jornadas, Fernández Vara ha insistido en que el coronavirus "sigue viendo con nosotros, entre nosotros" y hay que seguir manteniendo las medidas de prevención como el uso de las mascarilla, el lavado de manos y la distancia de seguridad.