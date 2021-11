Miembros CCOO invitan a los hombres a tirar a "papelera" diferentes violencias machistas

Ep.



Medio centenar de miembros de CCOO de Extremadura han participado este jueves en Mérida en una concentración con la que el sindicato muestra su apoyo a la lucha contra la violencia machista, y que ha incluido un minuto de silencio contra las mujeres que sufren esta lacra, tras lo cual se ha leído además un manifiesto con motivo de este 25N.



El acto, celebrado en las puertas de la sede de CCOO en Mérida, ha concluido con una intervención mediante la cual --con una carga simbólica-- hombres han tirado a la "papelera" carteles con los diferentes tipos de violencia machista que ejerce el varón contra la fémina, como la económica, la violación, la psicológica, la vicaria, la del tráfico de mujeres, el ciberacoso, el acoso callejero, la mutilación genital o el matrimonio infantil, entre otras.



Antes de la concentración y del acto de "tirar a la papelera" las diferentes violencias machistas, en declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha recordado que han sido asesinadas 1.118 mujeres desde 2003 por violencia machista, y que una de cada dos mujeres han sufrido violencia de género y una de cada cinco féminas han sufrido o están sufriendo acoso sexual en el trabajo.



Frente a esto, ha subrayado el "compromiso" de CCOO para "erradicar" esta lacra, y ha incidido en que, si bien la pandemia de la Covid está "remitiendo gracias a las vacunas", la "pandemia de violencia que se ejerce hacia las mujeres no remite".



En este punto, ha invitado a la sociedad a seguir luchando para alcanzar la "igualdad real" entre hombres y mujeres; y ante las "mentiras" de los "negacionistas" de la violencia machista ha defendido que los demócratas tienen que "combatir con hechos y con realidades", porque "no valen los discursos misóginos que la derecha y la ultraderecha están abanderando".



"Las mujeres no somos una mercancía de cambio, las mujeres formamos parte de la sociedad y queremos vivir libres e iguales entre hombres y mujeres", ha espetado Encarna Chacón.



SIN RETROCESOS HISTÓRICOS



Así, ante "las mentiras" de quienes niegan la violencia machista, ha defendido que no se puede "consentir" un "retroceso histórico, cultural en la sociedad", porque "ha costado mucho levantar a esta sociedad después de 40 años dictadura y de misoginia sobre las mujeres, donde la violencia era ejercida desde el propio sistema y además avalada y legalizada", algo que desapareció --incide-- con la Constitución de 1978.



En este marco, Chacón ha afirmado que todas las personas demócratas que defienden la Constitución tienen que estar "en contra" de los "pseudodemócratas que aprovechándose del sistema a través de las votaciones están queriendo llevar de nuevo a los más de 40 años" que las mujeres sufrieron en España.



De esta manera, al igual que ante el "negacionismo" de la pandemia de la Covid-19 la "única salida" es la vacunación, "la única salida ante los discursos violentos hacia las mujeres es ir luchando para ser cada vez más igualitarios en el mundo social, laboral, económico". "En definitiva, somos personas idénticas, hombres y mujeres y eso es lo que tenemos que valorizar desde la democracia a través de la educación, de las leyes, de la cultura", ha recalcado.



Al mismo tiempo, la secretaria general de CCOO en Extremadura ha pedido expresamente a los medios de comunicación que, dentro de su propia deontología, saquen "la verdad" y pongan "en duda" cuando se lancen "mentiras" sobre la violencia machista. "La sociedad necesita información veraz, no manipulada, y es una realidad que tenemos que seguir luchando para garantizar y fortalecer la democracia", ha añadido.



De igual manera, Encarna Chacón ha pedido a los poderes públicos y las empresas que elaboren protocolos frente al acoso como algo "fundamental", así como a las administraciones la dotación de políticas "a medio y largo plazo" contra la violencia machista, y a los poderes judiciales que cuando dicten sentencias "lo hagan desde un compromiso por la igualdad".



En la misma línea, ha señalado la importancia de articular medidas de prevención que permitan que el "terrorismo" de la violencia machista se erradique.



PROBLEMA DE TODOS



A su vez, la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Extremadura, Lola Manzano, ha reivindicado el "fin de la desigualdad que padecen las mujeres frente a los hombres", y ha defendido la necesidad de que las féminas puedan salir a la calle "con la misma libertad y confianza con la que sale un hombre sin necesidad de tener que ir evitando recorridos oscuros o solitarios", por ejemplo.



En la misma línea, con motivo del 25N y bajo el lema de CCOO de "Tira la violencia machista a la papelera", Manzano ha alertado de que la violencia de género "no es un problema de las mujeres sino un problema para ellas" en una sociedad "aún patriarcal que se resiste al cambio", y también un "problema de los hombres que son los que la ejercen".



Finalmente, la sindicalista también han recordado que las denuncias por víctimas de violencia machista recibidas en los juzgados extremeños han aumentado un 24,6 por ciento en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar las 2.226 denuncias.



Igualmente, ha apuntado que la tasa de víctimas de violencia de género en Extremadura se sitúa en un 12,1 por ciento por cada 10.000 mujeres, cuatro puntos por debajo de la media nacional.