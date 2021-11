Marlaska cree que el PP hace "un flaco favor" a las fuerzas y cuerpos policiales

Ep.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado que el PP hace "un flaco favor" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al intentar a su juicio "politizarlas" sumándose a las protestas previstas esta semana ante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.



Tras recalcar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "son absolutamente unos profesionales que están reconocidos como una de las instituciones mejor valoradas" de la sociedad "por su neutralidad y por su profesionalidad", ha defendido que todos los partidos políticos tienen que implicarse en "mantener esa neutralidad, esa profesionalidad" de dichos cuerpos, y "no tratar de utilizarles o patrimonializales" como a su juicio trata de hacer el PP.



Así, sobre el hecho de que el PP se sume a las movilizaciones previstas sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, Marlaska ha apuntado que el "siempre" ha defendido que "en estas cuestiones no hay que patrimonializar ni politizar".



"Hacen un flaco favor a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se trata de politizarlas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son absolutamente unos profesionales que están reconocidos como una de las instituciones mejor valoradas de nuestra sociedad y si es por algo es por su neutralidad y por su profesionalidad", ha añadido.



"Y creo que todos los partidos políticos lo primero que tenemos que tener en cuenta y en lo que nos tenemos que implicar es en mantener esa neutralidad, esa profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no tratar de utilizarles o patrimonializarles", ha incidido a preguntas de los medios tras reunirse este lunes en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



PRINCIPIOS QUE BUSCA GARANTIZAR LA REFORMA



Al mismo tiempo, sobre la reforma de dicha ley, el ministro ha reconocido en primer lugar el "trabajo extraordinario" de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que son quienes "generan ese espacio de seguridad donde todos podamos ejercer nuestros derechos y nuestras libertades"; y ha destacado que la reforma de la norma en cuestión "va encaminada" a cumplir con los dos principios de "garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del conjunto de los ciudadanos y dar seguridad y certeza a las fuerzas y cuerpos en el ejercicio de sus funciones para garantizar ese espacio".



Con ello, y tras recordar que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana "forma parte del programa del PSOE pero también del programa de gobierno del PSOE y Unidas Podemos", ha añadido que "desde el primer momento se ha referido la necesidad de establecer una reforma que garantice el ejercicio de los derechos y libertades por el conjunto de los ciudadanos pero que también dé plena seguridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de su función", y ha añadido que al cumplimiento de esos dos principios es a lo que "va encaminada" la reforma en cuestión.



"La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana va encaminada a esos dos principios: garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del conjunto de los ciudadanos y dar seguridad y certeza a las fuerzas y cuerpos en el ejercicio de sus funciones para garantizar ese espacio", ha reseñado.