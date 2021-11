No se retirará pliego transporte sanitario y negociaría otro contrato si fuera necesario

Ep

La Junta de Extremadura no va a retirar el actual pliego del concurso de transporte sanitario terrestre en la comunidad y, aunque tampoco va a prorrogar el contrato de emergencia por más de 36 millones de euros que está siendo ejecutado ahora en la región, sí que negociaría uno nuevo de este tipo si hiciera falta.



En todo caso, ese nuevo contrato de emergencia si fuese necesario se negociaría por parte de la Administración sanitaria "libre de compromisos con empresas y con todas las partes", al no haberse presentados ofertas al lote de Badajoz del concurso abierto, según ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles.



Así, ha recalcado como algo "absolutamente claro" en que los extremeños "no se van a quedar sin transporte sanitario terrestre, haya las ofertas que haya". "Hagan el ruido que quieran, pero habrá transporte sanitario terrestre en Extremadura como que yo estoy subido en esta tribuna", ha apuntado durante una comparecencia este miércoles en el pleno de la Asamblea para informar sobre el contrato del transporte sanitario terrestre en la comunidad a petición del PP, cuya diputada Elena Nevado le ha pedido que retire el pliego del concurso.



En concreto, Vergeles ha explicado que a la finalización del plazo de presentación de ofertas no se han presentado al lote de Badajoz y dos al de Cáceres, y de forma paralela a los pliegos se han presentado ocho recursos relativos "exclusivamente" al "coste de los servicios que ya están" y "no miran por la sociedad extremeña", lo que a su juicio "demuestra que nada se ha recortado".



Con ello, la Comisión Jurídica tendrá que resolver los ocho recursos presentados, ante los que el SES ya ha enviado alegaciones dentro de plazo, y tendrá que hacerse pública la resolución, manteniendo la Junta "en todo momento" el planteamiento de que "los precios son acordes al mercado".



Así, Vergeles ha explicado que si la resolución de la Comisión Jurídica es favorable al SES seguirá la adjudicación con el lote de Cáceres, y en el caso del lote de Badajoz o se saca un nuevo concurso o se negociará tal y como ha dicho que permite la ley.



Y si la resolución no es favorable al SES --ha añadido-- se corregirá lo que haya que corregir y se resolverá, ha añadido durante una comparecencia a petición del PP este miércoles en el pleno de la Asamblea para hablar sobre el contrato del transporte sanitario terrestre en Extremadura.



Por otra parte, durante su comparecencia Vergeles también ha adelantado que el Centro Coordinador público contará con colaboración público-privada en cuanto a sistemas de información y comunicación, y que "ya tiene todos los permisos para poder funcionar".



A su vez, sobre el transporte social, ha anunciado que la Junta está negociando con ong y con taxistas para alcanzar el diseño del transporte social "y dejar al transporte sanitario lo que es exclusivamente transporte sanitario", algo que "sin duda ninguna va a favor del reto demográfico, la salud, la dependencia y la discapacidad", ha espetado.

PP

Por su parte, la diputada del PP Elena Nevado ha pedido a la Junta de Extremadura la retirada del actual pliego del concurso de transporte sanitario, y ha considerado que la gestión en esta materia es la "historia del fracaso" de Vergeles.

Así, ha considerado que el hecho de que no se hayan presentado ofertas para cubrir el lote del servicio en la provincia de Badajoz evidencia que el de la Junta "es un gobierno del que nadie se puede fiar". "Las empresas están aterrorizadas y por eso no vienen", ha indicado.

Nevado, en este sentido, ha afirmado que en realidad la Junta no tiene "ninguna voluntad" en resolver "los líos que tienen con el contrato".

De igual modo, la diputada del PP ha anunciado la presentación por parte de su grupo de un escrito de amparo a la Presidencia de la Asamblea para que Vergeles rectifique unas palabras pronunciadas este miércoles durante su comparecencia en la Cámara regional relativas a supuesta "prevaricación" en su momento por parte del Ejecutivo autonómico 'popular'.

PSOE

Mientras, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha destacado el "firme compromiso" de la Junta por "velar" por un servicio "esencial" como el del transporte sanitario, y ha destacado que en el mismo se han introducido "mejoras", algo que a su juicio al PP "no le gusta".

"A pesar de la dificultad en el camino que se han encontrado ha habido una excelente gestión. Nunca se ha puesto en riesgo la prestación de este servicio", ha destacado el socialista sobre la gestión de la Junta. Carlos Labrador, al mismo tiempo, ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" porque "pese a lo que diga la derecha la prestación del servicio de transporte sanitario está garantizada" y, además, de forma "transparente".

"Si la derecha extremeña no ha querido participar es su problema pero que no haga demagogia, porque todo lo que se ha decidido ha sido participado y de forma transparente", ha añadido.

CIUDADANOS

De su lado, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha afirmado que el hecho de que el lote del servicio de transporte sanitario correspondiente a la provincia de Badajoz haya quedado desierto supone "un fracaso grave de la Administración", y ha pedido a la Junta que ponga "soluciones" al mismo.

Así, ha considerado que esta circunstancia puede deberse a problemas técnicos o económicos; y ha lamentado que la Junta esté enfrentándose a su juicio a "todo un sector" con este concurso. Casares, en la misma línea, ha incidido en que también supone "un fracaso" el hecho de que se hayan formulado ocho recursos al concurso de ambulancias, y ha pedido a la Junta que "no lleve a los ciudadanos a las trincheras" por este servicio.

UNIDAS POR EXTREMADURA

También, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha indicado que la situación del transporte sanitario terrestre lleva siendo "un problema" desde hace "mucho tiempo" y ha indicado que, aunque el "nuevo intento" de sacar el contrato incluye el "avance" de una gestión pública del Centro Coordinador, "siguen los mismos parámetros de poner el transporte en manos de empresas".

Así, ha considerado que "quizás no quede otro remedio" que intentar gestionar de forma pública el servicio en la provincia de Badajoz, al no haberse presentado ninguna oferta a este lote, ha señalado.

Macías, al mismo tiempo, ha subrayado que existe una "incertidumbre" en todo caso por el servicio en la comunidad por los recursos presentados al pliego.

CIERRE DEL DEBATE

Finalmente, para cerrar el debate, Vergeles ha reconocido que "convertir el transporte sanitario en público" en Extremadura es algo que él no descarta, "pero desde luego en estos momentos convulsos no".

Cabe apuntar, también, que en su turno final de intervención Vergeles ha solicitado la retirada del Diario de Sesiones de unas palabras suyas en su primer turno alusivas a supuesta prevaricación durante el gobierno entonces del PP en la comunidad, y sobre las que la diputada del PP Elena Nevado ya había pedido su retirada y anunciado incluso la presentación de un escrito ante la Presidencia de la Asamblea por las mismas.

"Estaremos a lo que la comisión jurídica diga, porque nosotros a diferencia de ustedes no obligamos como grupo parlamentario a que prevarique el gobierno como ustedes sí hicieron con el concurso que ganó una empresa Tenorio", indicó en su primer turno de intervención Vergeles, quien posteriormente solicitó la retirada de estas palabras.

"Para demostrar que no todos somos iguales en política, no he cometido ningún error pero no tengo ningún inconveniente en que se retiren mis últimas palabra en el Diario de Sesiones, y si le he ofendido (al PP) pido disculpas y que la retiren", ha dicho el consejero.