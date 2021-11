Grupos de la Asamblea apoyan las protestas de los tabaqueros pidiendo precios justos

Ep

Los grupos de la Asamblea de Extremadura han mostrado su apoyo a las protestas de los tabaqueros en el norte de Cáceres y han incidido en la importancia de que estos profesionales reciban unos precios justos para sus producciones.



El PSOE, el PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura se han pronunciado de esta forma este lunes, a preguntas de los medios, por la paralización de las entregas, desde esta jornada, en protesta por los bajos precios que reciben los tabaqueros.



La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha recalcado que su grupo siempre ha estado del lado de los agricultores y ganaderos y en esta legislatura promovió una comisión en la Asamblea para analizar los precios del campo, a la que el PP y Cs no asistieron, ha criticado.



Así, Garlito ha indicado que el PSOE se muestra partidario siempre de la negociación y el diálogo entre los productores y Cetarsa, además de recordar que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, siempre ha estado del lado del sector tabaquero.



"Hay recordar en los últimos tiempos cómo hemos peleado desde el grupo parlamentario, desde el gobierno, para que en la reforma de la PAC estuviese recogida la región tabaquera", ha recalcado.



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha reafirmado el apoyo de los 'populares' hacia los tabaqueros extremeños, así como hacia el resto de agricultores y ganaderos, porque atraviesan una situación que es "insostenible".



De este modo, Teniente ha apuntado que en el sector tabaquero se da además el "agravante" de que la empresa pública Cetarsa debería estar "tomando partida" por este sector y poniendo "soluciones encima de la mesa".



Así, la portavoz del PP en la Asamblea se ha referido a que los costes están "disparados" y se está vendiendo el producto por debajo de los costes de producción, provocando con ello una "ruina" para los profesionales.



Además, ha afirmado que "hay que estar a su lado, porque es una comarca entera la que depende del tabaco, hemos tenido que salir al rescate de los tabaqueros muchas veces desde el Partido Popular, estamos aquí para acompañarles en todas sus reivindicaciones".



En el turno de Ciudadanos, el diputado José María Casares ha lamentado la subida en los costes de producción que han tenido que sufrir los agricultores y ganaderos en los últimos años lo que hace que el sector sea "poco viable".



De esta forma, este hecho está provocando que este tipo de actividades profesionales y empresariales no pueda llevarse a cabo y ante ello ha criticado que los Presupuestos Generales del Estado y los Presupuestos Generales de Extremadura van en la "dirección contraria" a mitigar estos problemas.



Por ello, ha abogado por trabajar para encontrar una solución a esta situación ya que, de lo contrario, muchos profesionales abandonarán la actividad agraria porque no es rentable.



Junto con ello, ha matizado que "ni con la Política Agraria Comunitaria va a ser suficiente, los productores deben recibir un precio justo por su producción. Así la Ley de la Cadena Alimentaria lo establece".



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria que aún no ha aprobado en el Senado plantea que se tiene que contabilizar en el precio que recibe el agricultor los costes de producción.



De Miguel ha incidido en que los costes de producción están "aumentando muchísimo" en los últimos tiempos y ha recalcado que eso "no exime" a que los profesionales reciban un precio justo por sus producciones.



También, ha concluido que "apoyamos al sector tabaquero, apoyamos a los olivareros de verdeo que han estado hace unas semanas en huelga, apoyamos a los agricultores, porque la agricultura social y familiar es importantísima para Extremadura, vertebra nuestro territorio rural, fija población, dinamiza los pueblos, mantiene abierto los colegios rurales. Sin agricultura social y familiar nuestra comunidad autónoma estaría muerta".



Por ello, ha considerado que Cetarsa debe acceder a pagar "por lo menos cubriendo los costes de producción", al tiempo que ha avanzado que su grupo planteará en los presupuestos para 2022 un plan de rescate para el sector agroganadero, ya que lo que se avecina "es muy gordo".