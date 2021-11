PSOE: El dato "no ha sido bueno" aunque, la tendencia de los últimos meses es "positiva"

Ep

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Antonio González, ha asegurado que el dato de desempleo del mes de octubre "no ha sido bueno" aunque ha recalcado que la tendencia de los últimos meses es "positiva".



González ha apuntado que octubre, históricamente, siempre ha sido un mes malo porque acaban las campañas agrícolas y mucha de la actividad en las industrias agroalimentarias de la región pero, a pesar de que el dato no ha sido bueno, se puede decir que, dentro de los últimos seis octubres, ha sido el "mejor".



Además, ha afirmado que "el dato del mes de octubre no ha sido un buen dato, pero la tendencia de los últimos meses en Extremadura ha sido positiva. Tanto es así que en el último año hay casi 15.000 parados menos en la región y hay casi 10.000 afiliados más a la Seguridad Social".



De este modo, la tendencia de creación de empleo en Extremadura en los últimos meses es positiva y se ha mostrado convencido de que así continuará de cara a 2022, que será un "buen año" para la creación de empleo en Extremadura.

Y, González ha asegurado que los Presupuestos Generales de Extremadura para 2022 serán un instrumento importante para la creación de empleo, ya que traer el "mayor gasto" en a historia de la región.



Esos fondos, irán en su mayoría a fortalecer los servicios públicos, pero también a la creación de empleo en la región, momento en el que ha apuntado que el 30% del PIB son los PGEx, de ahí su "incidencia" en la creación de empleo en la región.