Vergeles: "Deficiencias, que no irregularidades", en Fundesalud serán corregidas

Ep

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha asegurado que las "deficiencias, que no irregularidades", detectadas por una auditoría en Fundesalud serán corregidas antes del 8 de enero.

En su intervención, el consejero ha recalcado que con su comparecencia quiere mostrar "toda la transparencia" en relación a la auditoría a dicha fundación que persigue fomentar la formación e investigación de los profesionales de la salud.



Respecto a la auditoría, el consejero ha expuesto que pone en evidencia "deficiencias" que afectan a cuestiones como contratación de personal para ensayos clínicos, necesidad de ponderar de mejor manera la entrevista que se hace a los contratados y necesidad de un convenio colectivo.



Además, también se refiere al contrato del director gerente; comunicación de los contratos al portal de transparencia y pago de los honorarios a los profesionales por los ensayos clínicos.



"Estas deficiencias, que no irregularidades, tendrán su respuesta dentro de lo que es un plan de acción, que nos permite la última modificación de la Ley de Hacienda", ha aseverado el vicepresidente segundo de la Junta.



Asimismo, ha recalcado también que se han respondido en diferentes ejercicios por parte de Fundesalud y que algunas de esas respuestas han satisfecho las necesidades de información que podían tener los auditores y otras no, por lo que llegados a este punto, y si no se han satisfecho, la Ley de Hacienda obliga presentar un plan de acción y se dispone, en este caso, hasta el 8 de enero para hacerlo.



Por ello, como ha adelantado, el compromiso es hacer una publicación en el portal de transparencia de "todos y cada uno" de los contratos y corregir las deficiencias que se puedan corregir, momento en el que ha dicho que, desde que solicitó su comparecencia, se han sustanciado dos elementos fundamentales que cambian el panorama.



El primero de ellos, ha expuesto, es el informe de la junta consultiva de contratación administrativa, que establece que los ensayos clínicos quedan exentos de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, algo "tremendamente importante" y que será uno de los argumentos que se aportarán en el plan de acción.



El segundo lugar, el consejero se ha referido a la publicación en el portal de transparencia de un nuevo decreto en relación con el pago del trabajo de los profesionales por las labores de investigación clínica, que viene a regular el pago a los investigadores.



"Esto no es una cuestión resuelta y no es una cuestión resuelta en todo el país, sin embargo antepongo a cualquier otra cosa y buscando siempre la fórmula más legal y más ética, porque es absolutamente necesario, como les decía, que la investigación forme parte, junto con la asistencia, junto con la docencia y junto con el compromiso del trabajo de todos y cada uno del trabajo de nuestros profesionales", ha aseverado.



DATOS DE FUNDESALUD



En su comparecencia, Vergeles ha destacado la importancia que tiene Fundesalud, que ha formado en los últimos tres años a más de 3.120 profesionales y ha gestionado 174 actividades formativas, con una alta valoración.



Asimismo, ha valorado la capacidad de adaptación durante la pandemia, primero de forma no presencial y después adoptando un formato mixto, que ha sido bien acogido por los profesionales, ha destacado.



Sin embargo, la actividad fundamental de Fundesalud es la investigación y la innovación, que ha permitido situar al sistema sanitario público de Extremadura en el sistema de ciencia y tecnología regional e incorporarse a la Estrategia de Especialización Inteligente.



En grandes cifras, ha apuntado, se han conseguido 41 grupos de investigación activos, con una paridad muy importante de sus miembros, además de llegar a las 406 personas involucradas de alguna manera en la investigación, lo que ha generado cerca de 300 publicaciones.



En este sentido, el consejero ha valorado que la investigación es un factor clave para el éxito de cualquier estrategia que se proponga mejorar la salud de los ciudadanos, momento en el que ha valorado la gestión que ha realizado la fundación de las convocatorias regionales, nacionales e internacionales.



TURNO DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la diputada del PP Elena Nevado ha insistido en que lo que afecta a Fundesalud son "irregularidades" y ha apuntado que, en concreto, afectan a 11 contratos de 2019 por importe de más de 800.000 euros.



Nevado ha querido dejar claro que su grupo defiende que la labor investigadora de los profesionales es "de suma importancia" para la región pero ha insistido en que la comparecencia de Vergeles no era para hablar de esta tarea sino de la gestión de la fundación.



Así, la 'popular' ha indicado que la auditoría detecta y pone "blanco sobre negro", entre otras cuestiones, que los contratos por más 800.000 euros se hicieron con "deficiencias" en el pago de los ensayos clínicos y "utilizando empresas interpuestas", además de indicar que a dichos contratos no se le dio publicidad.



En este sentido, la diputada regional ha considerado que Vergeles debe dar "muchas respuestas" y ha indicado que probablemente no las tendrá que darlas solo en la Asamblea.



Por su parte, el diputado de Cs José María Casares ha considerado que esta cuestión "necesitaba transparencia" porque es una fundación que en 2020 administró 4,5 millones de euros.



Así, y sobre la auditoría "no satisfactoria", Casares ha planteado su preocupación por el hecho de que se hayan incumplido algunas de las obligaciones, además de criticar que se haya impedido comparecer en la Asamblea al anterior gerente de Fundesalud.



En esta línea, ha recalcado que se debe depurar y conocer si ha existido "dejadez o mala práxis", toda vez que con el dinero público de se debe ser "muy escrupuloso" y tener las "paredes de cristal".



Asimismo, ha recalcado que su grupo parlamentario está de acuerdo con que los fines de Fundesalud "muy buenos" pero éstos pueden quedar en entredicho sino se gestiona de la "mejor manera".



En el turno de Unidas por Extremadura, el diputado Joaquín Macías ha valorado también las funciones de Fundesalud y la necesidad de su existencia, aunque ha recalcado que ese no es ese el "meollo del asunto", ya que lo ha traído aquí es que la gestión "no es la correcta".



De esta forma, se ha referido a que la fundación es dependiente y tiene entre los miembros de su patronato de la Consejería de Sanidad y Dependencia, por lo que cree más importante aún que no debe haber sombra de sospecha a ese respecto.



Así, ha considerado que la gestión "no se puede dar por buena" y ha pedido que cuanto antes se publiquen los contratos, aunque ha valorado que el informe de auditoría que ha revelado las deficiencias ha partido de la propia Junta de Extremadura, algo que es "de justicia" reconocer.



Finalmente, en el turno del PSOE, la diputada Catalina Paredes ha agradecido al consejero su comparecencia para desmontar las acusaciones "malinencionadas" sobre esta fundación, que no es "un chiringuito" y en la que no ha habido "irregularidades".



Paredes ha planteado que gracias a Fundesalud Extremadura cuenta con profesionales mejor formados, algo que redunda en una mejora de la calidad de la asistencia sanitaria.



Asimismo, ha considerado que el fin por el que se creó esta fundación se está cumpliendo y los mecanismos de control funcionan, además de apuntar que los grupos se han enterado del contenido de la auditoría por la prensa.