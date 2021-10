Vara asistirá el 23 de noviembre a reunión promovida por Feijóo sobre financiación

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, asistirá el próximo 23 de noviembre a la reunión, según lo ha confirmado la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, durante una comparecencia a petición propia sustanciada este jueves en el pleno de la Asamblea, para explicar la postura de la comunidad de cara al nuevo modelo de financiación autonómica.



En este marco, Blanco-Morales ha anunciado también que ella acudirá el 10 de noviembre, también en Santiago de Compostela, a un debate sobre financiación autonómica en el que participará un representante de la Xunta de Galicia y otro de la Generalitat Valenciana, dentro de un foro académico para abordar dicha temática con expertos.



En este sentido, ha reafirmado la intención de la Junta de aplicar el "consenso" con los grupos políticos extremeños de cara a la que ha considerado una reforma del sistema de financiación que a su juicio es "urgente" para Extremadura y que debe acometerse "cuanto antes".



Según Blanco-Morales, "hay necesidades de sostener con recursos los servicios públicos esenciales y no esenciales"; y ha defendido que la Junta mantiene su postura de "búsqueda de acuerdo" en esta materia de la financiación autonómica con los partidos en la comunidad, ya que entiende que éstos "pueden aportar y contribuir".



PSOE



Por su parte, durante su turno de intervención, el diputado del PSOE, Jorge Amado, ha subrayado que la Junta defenderá en la negociación del nuevo sistema "una financiación mejor y más justa" para Extremadura, que incluya factores "determinantes" como la densidad de la población, el envejecimiento, el desempleo o la falta de infraestructuras, con el objetivo de "garantizar el Estado del Bienestar".



Así, ha incidido en que el PSOE en la región defenderá "siempre la equidad y la solidaridad frente a la ordinalidad", así como que "tributan las personas, no tributan los territorios", de tal modo que aboga por que el nuevo modelo debe garantizar que "todos los ciudadanos reciban el mismo trato, pagando los impuestos en función de su capacidad y recibiendo en función de sus necesidades", añadiendo que "no vamos a tolerar nunca que la diversidad ponga en riesgo a la igualdad".

Para ello, ha defendido que antes hay que valorar "adecuadamente" lo que cuesta prestar los mismos servicios en cada comunidad autónoma, porque "Extremadura ganará si el nuevo sistema de financiación aporta fondos adicionales que corrijan las diferencias entre las diferentes CCAA".

"Hay que asegurar el máximo equilibrio entre lo que necesitan los ciudadanos y lo que pueden aportar", pero "ante todo" hay que postularse "siempre la equidad y la solidaridad frente a la ordinalidad".



En este punto, el diputado socialista ha incidido en que para su partido es "básico consensuar con todas las CCAA y con el Estado también" porque "es absurdo pensar que la reforma del sistema de financiación admite frentes".



"La reforma no se debe afrontar como una pugna, como una contienda, sino como una verdadera oportunidad para mejorar la vida de la gente" con "argumentos" y con "liderazgos" como el del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y "buscando consensos justos y duraderos" y "destacando lo que une a los españoles y no lo que separa", ha defendido.



PP



A su vez, el diputado del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha defendido el principio de solidaridad que "emana" de la Constitución como el elemento primordial, en el nuevo modelo de financiación autonómica, y ha criticado al PSOE por ir actuando en esta materia "en función de los intereses de partido, electorales".



De este modo, ha lamentado el "silencio cómplice" de la Junta ante el "silencio" del Gobierno central en materia de financiación autonómica, lo que evidencia a su juicio que esta cuestión "se ha convertido en el juguete roto del PSOE".



También ha cuestionado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, defienda que "no es el momento" para afrontar ahora un nuevo sistema; y ha reprochado que la Administración extremeña no se reúna con otras CCAA mientras que algunas "dialogan" y "avanzan en el debate" de la financiación.



En este punto, ha afirmado que en esta temática "no hay frentes, hay los que quieren dialogar a nivel multilateral y los que quieren dialogar a nivel bilateral", y ha considerado que Vara ahora "está trabajando para los nacionalistas para un sistema a medida" de los nacionalistas, tras lo cual le ha pedido al presidente de la Junta que reúna al comité de expertos y a los grupos parlamentarios en la región para determinar si en la reclamación de la comunidad de cara al nuevo modelo se incluyen elementos como el empleo y la sanidad, entre otros.



CIUDADANOS



De su lado, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha defendido la inclusión de la dispersión, la despoblación y el envejecimiento como elementos para valorar en la "reforma integral" del "caduco" sistema de financiación en España, y ha augurado que "no será fácil" el "consenso" entre las CCAA "peor y mejor financiadas".



Así, ha defendido una dotación suficiente para las CCAA para "pagar la Sanidad, la Educación, las Política Sociales, el empleo", garantizando que "todos los españoles que estén en la misma situación reciban el mismo trato".



Casares ha pedido así tener en cuenta "a las personas y no a los territorios" en el nuevo sistema, valorando "los costes reales de la prestación y acceso a los servicios públicos", y garantizando la "igualdad entre todos los españoles".



UNIDAS POR EXTREMADURA



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha reconocido que el sistema de financiación "tiene problemas" y está basado en un modelo "obsoleto".

También, ha defendido que en el nuevo debería incluir la Dependencia y valorar las "circunstancias" que cada territorio tiene a la hora de articular un acuerdo (como la dispersión o la despoblación).



Ha abogado así por que "hay que revisar las unidades de gasto" con el objetivo de garantizar los servicios públicos "lo mejor posible" y "evitar el endeudamiento", a través de un debate con propuestas "concretas" para que la "voz" de Extremadura sea "escuchada donde corresponde".



En este sentido, ha considerado "urgente" una reforma de la financiación para Extremadura pero utilizando la renta per cápita como indicador para valorar las necesidades de cada territorio.