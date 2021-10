Irene de Miguel: "El tren convencional en Extremadura está herido de muerte"

Unidas Por Extremadura preguntará en el próximo pleno al presidente de la Junta por "el desmantelamiento paulatino del tren convencional en esta tierra".

La portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, ha asegurado que el tren convencional en Extremadura, que es el que utiliza el 95 por ciento de la ciudadanía, "está herido de muerte".

De Miguel ha reprochado que el Pacto Social y Político por el Ferrocarril "permanezca mudo" ante el cierre de frecuencias y líneas, "cuando precisamente lo que necesitamos es un tren que nos vertebre y nos conecte".

La portavoz también ha valorado el anuncio que realizó ayer en Twitter la ministra de Transportes tras su reunión con el presidente de la Junta, donde aseguró que el AVE llegaría a Extremadura en verano de 2022.

"Lo que no sabemos es a qué AVE se refiere la ministra -ha dicho De Miguel- porque el que nos prometían, el que une Badajoz con Madrid, no va a llegar el año que viene porque no hay ni estudio de impacto medioambiental en el tramo de Castilla La Mancha".

Por otro lado, De Miguel ha informado que Unidas Por Extremadura preguntará también al Consejo de Gobierno por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que reconoció en marzo de este año el fraude de ley en las contrataciones de los trabajadores del Plan INFOEX.

Además, el Grupo Parlamentario defenderá una propuesta de impulso para solicitar que se ponga en marcha la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático para que la ciudadanía pueda participar en decisiones importantes, "como por ejemplo ante los proyectos de instalación de plantas eólicas y solares que tienen una gran contestación social".