Monago pide a Vara que "no tenga miedo a Sánchez y selle una alianza positiva" para región

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido este miércoles al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "no tenga miedo a Sánchez" y "selle una alianza" que sea positiva para la región de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica.



El líder de los 'populares' extremeños se ha referido así al anuncio del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, sobre la cumbre que mantendrán el próximo 2 de noviembre los gobiernos autonómicos de regiones con problemas similares a Extremadura.



Así pues, y sobre el hecho de que Extremadura esté incluida en dicha reunión, Monago ha calificado de "buena noticia" aunque ha aseverado que "llegamos tarde", según informa el PP en una nota de prensa.



"Nos congratula saber que por fin Fernández Vara ha entendido la necesidad de buscar alianzas", ha manifestado Monago, quien ha lamentado que dicha reunión "no haya sido a instancias de Extremadura" cuando nuestra región "es la que más necesidades tiene".



Además, para José Antonio Monago, no deja de ser paradójico que "al final, Vara se tenga que sumar a la llamada de un presidente autonómico del PP" en vez de "haber liderado desde el principio", ha aseverado.



De este modo, el dirigente del PP extremeño ha pedido a Fernández Vara que, de cara a la reunión con otras regiones y en la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica "anteponga los intereses generales de Extremadura" a "su renovado cargo" en la Ejecutiva de Sánchez como secretario de política autonómica.

Y es que, a su entender, "tiene que prevalecer el futuro de los extremeños y no su futuro en el PSOE" ha sentenciado.