La ley de medidas ante el reto demográfico continúa su tramitación parlamentaria

Dicha propuesta de ley ha sido formulada por los cuatro grupos con presencia en el parlamento regional --PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura-- con el objetivo de plantear soluciones al reto demográfico y la despoblación que se sufre de forma global, y también en la comunidad.



El pleno de la Asamblea ha sustanciado este miércoles el debate de totalidad de dicha norma que busca trabajar para corregir un problema que, como ha coincidido los grupos, puede afectar al futuro de los entornos rurales, que son los más despoblados.



POSICIÓN DEL PSOE



En el debate de este miércoles, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Carlos Labrador ha mostrado su satisfacción por el hecho de que los cuatro grupos hayan podido presentar de forma conjunta esta propuesta de ley y ha añadido que, si la unión hace la fuerza, que se "prepare la despoblación".



En esta línea, ha aseverado que "cuando se quiere se puede" y que se necesita de la política para dar soluciones a problemas como éste, además de añadir que los parlamentarios tienen por delante un intenso trabajo.



Así, ha apuntado que las diferentes formaciones deben tener la predisposición de llegar a acuerdos e incluir aspectos de los otros, pero los mismos deben ser realizables, a lo que ha añadido que hay que ser "objetivos y realistas" y saber lo que se puede o no legislar, para poder ser de este modo eficaces y mejorar la vida de los ciudadanos.



Por ello, se ha mostrado seguro de que desde la transversalidad de las medidas contempladas se puede conseguir soluciones de éxito, además de aseverar que su grupo no renuncia a exigir donde corresponda mejoras tecnológicas y de infraestructuras, porque es algo de justicia social.



Finalmente, Labrador ha considerado que la futura ley ante el reto demográfico debe contener los refuerzos de los servicios públicos, tener un componente de género y medidas de fiscalidad que primen la inversión y la llegada de personas a los entornos rurales.



EL PP DESTACA EL ACUERDO FRENTE AL RUIDO POLÍTICO



El diputado del PP Diego Sánchez Duque ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en Extremadura respecto de esta norma ahora que en España hay tanto "ruido político", un acuerdo, ha dicho, que debe contribuir a que la futura norma carezca de ideología política, ya que debe trabajar por un bien común.



Sánchez Duque ha apostado por trabajar para afrontar los datos de despoblación y revertirlos, entendiendo que la ley es un punto de partida, además de apostar por establecer una serie de incentivos fiscales en los municipios de menor tamaño y avanzar en la concreción de algunas de las medidas.



También ha confiado en que el programa operativo que debe venir y los fondos adicionales europeos puedan contribuir a paliar los datos sobre despoblación, un problema, ha apuntado, que no solo se limita a zonas de España.



El 'popular' ha recalcado que la despoblación esta directamente relacionada con el paro, la tasa de pobreza, la baja natalidad, el envejecimiento y su lucha debería ser una política de Estado y combatirse desde el Gobierno y la oposición.



El diputado del PP ha abogado por establecer medidas concretas con rango de ley y no supeditarlas a un posterior desarrollo reglamentario, además de intentar hacer que el medio rural sea atractivo para las empresas, los autónomos, profesionales y, en definitiva, para que cualquier persona pueda desarrollar un proyecto de vida allí, así como trabajar para "destrabar" la burocracia y hacer de Extremadura la región más atractiva posible.



Cs VALORA LA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE LA NORMA



En el turno de Cs, el diputado Fernando Rodríguez Enrique ha valorado que los cuatro grupos parlamentarios han optado por tomar la "vara de la simplicidad" y presentar esta propuesta de ley de forma conjunta.



Así, ha recalcado el punto de encuentro alcanzado entre las diferentes formaciones y ha apuntado que, ante problemas "capitales", como puede ser la despoblación, los ciudadanos piden a los políticos que se pongan de acuerdo.



En esta línea, Rodríguez Enrique ha considerado que el de la despoblación es un problema global y no de un partido político o un presidente concreto, por ello ha asegurado que, al ser un problema de todos, entre todos habrá que buscar la solución.



También se ha mostrado confiado en que de la Asamblea de Extremadura pueden salir más leyes consensuadas que beneficien a la población extremeña.



De esta forma, ha añadido que si esta propuesta de ley es efectiva, aunque no sea al 100 por cien, cuando vuelva a su profesión lo hará con la sensación del deber cumplido.



UNIDAS POR EXTREMADURA



Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha criticado que se haya hablado mucho sobre despoblación pero se hayan tomado muy pocas decisiones, al tiempo que ha insistido en que no se puede hablar de reto demográfico y cerrar centros sanitarios, eliminar profesorado y rutas de autobuses o permitir cortes de luz que comprometen la viabilidad de empresas locales.



De esta forma, De Miguel ha considerado que hay que "dejar la hipocresía" y tomar decisiones, ya que, aunque la despoblación y el reto demográfico no es un hecho aislado de Extremadura, afecta de forma especial a la región.



Por ello, ha apuntado que la propuesta de ley de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura es un "mínimo común" y se debe ser "más ambiciosos" si se persigue que cambie el rumbo 180 grados en este sentido, además de apuntar que la norma tiene que ser muy participada porque debe ser una ley "tractora".



En esta línea, ha avanzado que no va a abandonar aspectos como la necesaria descentralización y abogará por revisar el papel actual que cumplen las diputaciones, a lo que ha añadido que se necesita generosidad por todas las partes, pero sobre todo por parte del gobierno, ha dicho, además de considerar que la Junta debe asumir que hay que ponerse "las gafas del medio o largo plazo" y no las del corto.



Además, ha indicado que, aunque el compromiso alcanzado por los grupos es que la ley pueda estar aprobada en este mismo periodo de sesiones, entiende que en esta ocasión no vale correr de cara a hacer una ley que pretende ser referente en este ámbito y que marque el camino a seguir por otras comunidades autónomas.