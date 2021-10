Gobierno Central: "No serán tantas" CCAA que rechacen aplicar la ley de vivienda

Ep

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha vaticinado que no habrá tantas comunidades autónomas que vayan a rechazar aplicar la Ley de Vivienda una vez haya concluido su trámite parlamentario, pese a que las regiones gobernadas por el PP hayan avanzado ya su negativa a llevar a cabo esta norma en sus territorios.

Así se ha pronunciado la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario sobre, precisamente, el rechazo frontal que han expresado las autonomías del PP al acuerdo alcanzado entre las formaciones gubernamentales --PSOE y Unidas Podemos-- para impulsar en pocas semanas la Ley de vivienda.

"No tengo yo tan claro que cuando la ley esté aprobada, los que hoy dicen que no lo aplicarán en sus comunidades autónomas vayan a ser capaces de explicar a la ciudadanía que no están dispuestas a hacerlo. Me atrevo a pronosticar que después no serán tantas", ha proclamado Rodríguez.

Y es que este antrepoyecto que, entre otras cosas, regula el precio del alquiler, ha provocado una disparidad de opiniones entre las comunidades autónomas: Las autonomías gobernadas por los 'populares' han adelantado ya su rechazo, mientras que varias CCAA del PSOE han aplaudido el acuerdo, si bien algunas de ellas, como Extremadura, ha avisado de que no tiene "zonas tensionadas".

En cualquier caso, Rodríguez ha defendido el "respeto" por las competencias autonómicas que tendrá esta ley y ha recordado que aún no se han desgranado todos los detalles, puesto que se trata de un anteproyecto que, una vez aprobado en el Consejo de Ministros, tendrá que pasar el trámite parlamentario.