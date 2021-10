CCOO reivindica el "trabajo decente" para una recuperación económica "justa"

Ep

Durante la manifestación, ha defendido el "trabajo decente" como elemento central para una recuperación económica "justa". La concentración ha contado con la presencia de la secretaria regional del sindicato, Encarna Chacón.



La prevención de riesgos laborales, acabar con la precariedad de los contratos, un salario acorde al IPC, eliminar la brecha de género o la mejora de las pensiones, son algunos de los parámetros que verifican un "trabajo decente", según Chacón, que ha recordado que en lo que va de año se han producido en Extremadura 1.500 accidentes laborales y 14 personas han fallecido en su puesto de trabajo.



"Para evitar la pobreza en los trabajadores es fundamental la negociación colectiva y, para poder trabajarla con equidad y garantizar esa justicia social, debemos tener los mismos recursos que las empresas, y la reforma laboral le dio todo el poder a las empresas", ha dicho la dirigente sindical.



En esta línea, ha recordado que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos "se comprometió" a derogar la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy, y por eso CCOO lanza un "ultimátum" porque "o se deroga la reforma laboral y volvemos a recuperar derechos... o Comisiones Obreras estará en la calle y haremos movilizaciones en los puestos de trabajo", ha subrayado.



Para Chacón, también "es necesario" reforzar las políticas sociales y que "la derecha empiece a comprender que el no, no es suficiente, sino que los trabajadores necesitamos políticas de progreso", en alusión a la postura de la oposición y a su falta de apoyo a las acciones del Gobierno.



JORNADAS SOBRE ODS



Chacón ha participado este jueves en Cáceres en una jornada para abordar cómo intervenir sindicalmente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en la que se ha presentado un informe sobre el cumplimiento de estos objetivos en la región.



En esta línea ha señalado que "es necesario" dar un impulso a la Agenda 2030 de la ONU, y ha recordado que el sindicato implementa los objetivos ODS en todas sus actuaciones a favor del fin de la pobreza; la igualdad de género, o reducción de las desigualdades, entre otros asuntos.



"Hay que seguir avanzando en la consecución de los ODS que posibilitan una mejor distribución de la riqueza y mayor consolidación de los derechos laborales", ha destacado Chacón, que ha recordado que, aunque la pandemia ha trastocado algunas actuaciones, "sí hay elementos que van mejorando" como la reducción en 7 puntos de la tasa de pobreza, la subida del salario mínimo o la negociación colectiva.



No obstante, ha reconocido que existen "males estructurales" como la posición de las mujeres en el mercado laboral, con un 60% de desempleo, y el paro juvenil. Por ello, ha valorado herramientas como los planes de igualdad en las empresas, el registro salarial para detectar brechas salariales y corregirlas y el impulso a la negociación colectiva y "para eso es fundamental la derogación de manera inmediata de la reforma laboral", ha insistido.



La jornada ha contado también con la secretaria de Internacional y Cooperación de CCOO, Cristina Faciabén. Posteriormente, Montserrat Mir, asesora especial del Centro para la Transición Justa de la Confederación Sindical Internacional (CSI), ha ofrecido una ponencia con el título 'Dimensión social de los ODS y transición justa'.



Tras esta ponencia, se ha presentado el 'Informe Sindical sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, Extremadura 2020' y se ha dado a conocer la 'Guía de información y sensibilización sindical sobre ODS', por parte de Ofelia de Felipe y Antonio Ferrer, de la Fundación 1 de mayo de CCOO.