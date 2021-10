En 2021, diez personas han fallecido ahogadas en espacios acuáticos de Extremadura

Ep



El pasado mes rompió la fuerte tendencia a la baja en los ahogamientos mortales en los espacios acuáticos que se había dado en julio y agosto en el conjunto del país, con 31 fallecidos, cifra que supera los 26 que se dieron en 2020, el número más bajo de la serie histórica, según este informe.



Así, España alcanzó entre el 1 de enero y el 30 de septiembre las 214 muertes en el medio acuático por ahogamientos no intencionales, pese a lo cual supone una disminución del 28 por ciento respecto a los 298 fallecimientos que se habían dado en el mismo período del año anterior.

No obstante, julio y agosto pasados habían dado las menores cifras de ahogamientos en ambos meses desde que existe el INA, al igual que había sucedido en septiembre de 2020.



La Comunitat Valenciana, que ha alcanzado la cifra más alta de España en ahogamientos hasta el mes de septiembre, con 40 víctimas mortales, registró en septiembre nueve de los 31 ahogamientos con resultado de muerte en España, cerca de un tercio.



Esta cifra, representa tres más que Cataluña, cinco más que Andalucía, Canarias e Islas Baleares, y ocho por encima de Cantabria, Extremadura, Comunidad de Madrid y Galicia, las otras autonomías donde el INA situó pérdidas de vida humanas en el medio acuático por accidente.



De esta manera, la Comunitat Valenciana se coloca por primera vez a la cabeza de los territorios españolas con más muertes por esta causa, con 40 en los nueve primeros meses del año, dos más que Cataluña, que era la primera autonomía en agosto y que ahora registra 38, y también por delante de Andalucía (34), Canarias (21) Islas Baleares (20) y Galicia (13).



Con diez fallecimientos, está Extremadura y por debajo de esta cota se encuentran Castilla y León, con siete, Comunidad de Madrid y Región de Murcia (con seis en cada caso), Castilla-La Mancha y País Vasco (con cuatro en cada territorio), Aragón y Cantabria (con tres en cada Comunidad Autónoma), Asturias (dos), y La Rioja, Navarra y Melilla (con uno en cada una de ellas), mientras que en Ceuta no consta ningún fallecimiento.



El perfil de la persona ahogada en lo que va de año es la de un hombre (79%), español o de otro país de Europa (48,6%), mayor de 65 años (38,7%), que fallece principalmente entre las 10,00 y las 20,00 horas (80 %), en una playa (58%) o en un espacio acuático que no tiene vigilancia (88%).