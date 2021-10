Blanco Morales: el objetivo de la Junta es presentar los PGEx 2022 en octubre

Ep.

La Junta de Extremadura tiene como objetivo la presentación en este mes de octubre de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2022, "en los plazos establecidos" en el Estatuto de Autonomía, y una vez que ya dispone de las "informaciones esenciales".

No obstante, aún hay "elementos relevantes" que todavía no se conocen, y que en todo caso no evitan que el objetivo de la presentación de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio sea "en octubre".

"Lo queremos hacer (la presentación de los PGEx 2022) en los plazos establecidos en nuestro Estatuto de Autonomía, una vez que tenemos las informaciones esenciales, si bien hay elementos todavía relevantes que no conocemos... pero nuestro objetivo es presentarlos en este mes de octubre", ha espetado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Pilar Blanco-Morales, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida sobre fondos de cohesión.

Asimismo, en cuanto a la incidencia de la inflación en la elaboración de los PGEx 2022, Blanco-Morales ha dicho que hay que tener en cuenta el periodo completo, y ha añadido que es uno de los escenarios macroeconómicos de previsiones que se contemplan en la elaboración de los Presupuestos.

"En lo que a nuestros escenarios se refiere, como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria, fueron trasladados a la Airef y validados por la Airef", ha destacado.

"En cualquier caso son elementos que inciden, que tenemos en cuenta y que hemos previsto en las horquillas en las que nos movemos y nos moveremos", ha concluido.