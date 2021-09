PSOE cree que prórroga de ERTE ayuda a cohesión social y PP la defiende como transitoria

Ep

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha destacado que la prórroga de los ERTE en España ayuda a la "cohesión social" y "territorial".



A su vez, la portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha defendido la prórroga de los ERTE porque España está pasando por una situación "muy grave, muy compleja" en la que "hay necesidades", aunque ha defendido que dicha medida "no es una solución definitiva" sino "excepcional y transitoria" y, a su juicio, hay que impulsar acciones para "ganar en competitividad".



De su lado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha valorado "positivamente" cualquier medida --como la de la prórroga de los ERTE-- que "facilite la vida de pymes y autónomos" en la actualidad pero, echa en falta que dicha medida se acompañe de otras para facilitar que las ayudas existentes para los sectores afectados por la crisis de la Covid-19 lleguen "mejor" a los mismos.



Mientras, la portavoz de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo), Irene de Miguel, ha defendido la prórroga de los ERTE en España "hasta que la situación se estabilice por completo".



De esta manera se han pronunciado los diferentes representantes parlamentarios a preguntas de los medios sobre la prórroga de los ERTE en España, en sendas ruedas de prensa este martes tras la Junta de Portavoces de la Asamblea.



DEFENSA SOCIAL DEL PSOE



Así, Garlito (PSOE) ha subrayado que tanto la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como la prórroga de los ERTE son "dos medidas sociales, dos medidas que ayudan a la cohesión territorial, a la cohesión social y lo que es más importante al corazón de la ciudadanía, al corazón de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras y de los empresarios y empresarias".



En este sentido, ha aplaudido que el Gobierno central esté abordando la crisis generada por la Covid-19 "pensando" en los sectores "más afectados" y en los trabajadores.



"Todos somos conscientes de lo importante que es abordar las crisis económicas para una sociedad y atender a los sectores más afectados por esa crisis, que sientan que su Gobierno está pensando en ellos es fundamental no sólo para las empresas sino también para sus trabajadores y trabajadoras y por lo tanto para el resto de ciudadanos y ciudadanas", ha espetado Garlito.



Al respecto, ha incidido en que la medida de la prórroga de los ERTE demuestra también a su juicio que había dos formas de salir de la crisis de la Covid-19, bien como en la anterior crisis en la que "solamente se hablaba de EREs y despidos", bien como ahora está actuando el Ejecutivo nacional pensando en "el sostenimiento del tejido empresarial y de todos los trabajadores que estaban detrás y que durante toda esta crisis estaban sufriendo estas primeras consecuencias en su vida más íntima".



De igual modo, la portavoz socialista ha valorado "positivamente" la subida del Salario Mínimo Interprofesional en España como un elemento que incide, ha dicho, en la "dignidad del trabajo de todos los ciudadanos" y, por tanto, "cohesiona social y territorialmente a todo el país", ya que "se obliga a cobrar lo mismo" a todos los trabajadores.



"Cuando uno aborda siempre subidas siempre está atendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras, y se hace además de una manera en la que se cohesiona social y territorialmente a todo el país", ha recalcado.



EL PP APUESTA POR GANAR EN COMPETITIVIDAD



A su vez, Cristina Teniente (PP) ha defendido la prórroga de los ERTE porque España está pasando por una situación "muy grave, muy compleja" en la que "hay necesidades", aunque ha defendido que dicha medida "no es una solución definitiva" sino "excepcional y transitoria" y, a su juicio, hay que impulsar acciones para "ganar en competitividad".



"Hay que ganar en competitividad y esto no es una solución definitiva, es excepcional y transitoria" pero "como hay necesidades" y España está pasando por una situación "muy grave, muy compleja", el PP va a estar "en el apoyo de cualquier medida que sea excepcional siempre que se necesite, como ha hecho hasta ahora", ha recalcado Teniente.



En este sentido, ha recordado que el PP ha votado "a favor" de los ERTE y su prórroga hasta ahora, aunque entiende que "son un mecanismo transitorio y excepcional" que, además, evidencia que aún hay "muchas necesidades" y que las ayudas "no están llegando en tiempo y forma" al tejido productivo y económico.



"Casa mal la euforia de la prórroga de los ERTE con el discurso triunfalista de los socialistas, incluido Vara", ha incidido también la diputada del PP, porque "esta prórroga" evidencia --ha subrayado-- que "hay muchas necesidades" y que "las ayudas no están llegando en tiempo y forma, se están retrasando" al tejido productivo y económico.



CS PIDE QUE LAS AYUDAN LLEGUEN "MEJOR"



De su lado, David Salazar (Cs) ha valorado "positivamente" cualquier medida --como la de la prórroga de los ERTE-- que "facilite la vida de pymes y autónomos" en la actualidad, aunque ha reconocido que también echa en falta que dicha medida se acompañe de otras para facilitar que las ayudas existentes para los sectores afectados por la crisis de la Covid-19 lleguen "mejor" a los mismos.



Así, ha incidido en que Ciudadanos echa "en falta medidas más contundentes porque los problemas que tienen los autónomos es la posibilidad de salir de manera definitiva de los ERTE y volver a la normalidad", ha dicho.



Ha defendido en este sentido "que se acaben de manera definitiva las restricciones de horarios" y se pueda "volver a la normalidad pre-pandemia" para las personas que "se juegan los cuartos" en sus negocios.



UNIDAS POR EXTREMADURA APLAUDE LA PRÓRROGA



A su vez, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha defendido la prórroga de los ERTE en España "hasta que la situación se estabilice por completo".



Así, se ha mostrado "orgullosa" del Gobierno central de coalición y, en especial, de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "está haciendo todo lo posible para que las empresas del país puedan salir del hoyo en el que les metió la Covid y para ello también que se garanticen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras".



En este sentido, se ha mostrado "satisfecha" con que se hayan puesto herramientas a disposición de las empresas que han visto que el Covid "ha complicado muchísimo su situación", y ha incidido en que Unidas por Extremadura entiende, ha dicho, que haya una prórroga de los ERTE "hasta que la situación se estabilice por completo".

Y, concluye que "la salida de la crisis ha sido volcarnos en la ciudadanía, en las empresas, los trabajadores y gracias a eso ahora mismo la recuperación económica está más encaminada".