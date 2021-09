Detenidos operación contra cultivo marihuana pasarían a disposición judicial este viernes

Además, el presidente extremeño ha confesado que le "hubiera gustado que estas cosas no ocurrieran" pero ha destacado que la ley y la investigación están "a salvo de cualquier compromiso de pertenencia a los propios cuerpos".

"Me da tranquilidad que cuando dentro de los propios cuerpos policiales puede haber habido personas, para las que pido también la presunción de inocencia, que hayan podido incumplir la ley, también se les aplica", ha apuntado al tiempo que ha recordado que "está decretado el secreto de sumario".

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha avanzado que los detenidos de la Operación denominada 'Peces' contra el cultivo de marihuana en Badajoz, entre los que se encuentran cinco agentes de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil, podrían pasar "probablemente" a disposición judicial este viernes, día 17.



A preguntas de los periodistas por el tema, la delegada ha explicado que la operación policial continúa abierta y que continúa declarado el secreto de sumario, así como que se trata de una operación "muy compleja" y "está habiendo todavía entradas, registros y detenciones", de manera tal que irán dando cuenta de lo que se pueda y autorice la autoridad judicial en las próximas jornadas.



Asimismo y en relación al tiempo que llevaban operando e interpelada por la posible implicación en este asunto del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Mérida, García Seco ha insistido en que no puede dar los detalles de la operación, pero sí pueden "intuir" que una operación de este tipo "normalmente" aparece "tirando de alguna otra operación que, al final, pone a la luz alguna actividad puntual".



De este modo, ha continuado, "haciendo un seguimiento, que es lo que requiere, un seguimiento a posteriori de la misma, es lo que permite descubrir cuál es la actividad que se estaba desarrollando allí": "es una operación que lleva abierta al menos dos años, o sea que no es una cuestión de hace poco tiempo".



Así, ha agregado que ha sido "necesario" hacerle un seguimiento durante todo este tiempo para determinar si se tenían suficientes indicios como para poder desarrollarla, como se ha hecho.



TRISTEZA Y DESAZÓN



Por otro lado y en relación a qué ha percibido de los ciudadanos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tras la posible implicación de dichos agentes, ha replicado que "una enorme tristeza" y "una enorme desazón", al tiempo que ha querido mandar "muchísimo ánimo" a todos los policías nacionales y a los guardia civiles de Extremadura, que cada día hacen un "magnífico" trabajo.



Y es que, como ha incidido, "esto es una cuestión absolutamente puntual" y en la región se tienen unos equipos de estupefacientes en ambos cuerpos "que son ejemplares" y que han hecho un trabajo "excelente" en los últimos años. "Nada más que tenemos que tirar de hemeroteca para ver qué es lo que ha hecho en Extremadura", ha agregado.



Igualmente, ha abundado en que algunos de ellos "ni siquiera pueden salir a la luz a contar todo lo que están haciendo", pero que le "consta" como delegada del Gobierno cuál es su trabajo y su dedicación, que no tienen horas o días para volver a casa, y que sus familias tienen una "paciencia enorme".



"Hacen una labor callada que difícilmente es reconocible", ha concluido la delegada, para quien "es muy triste que alguien pretenda tirar por tierra el trabajo de tantos hombres y mujeres que lo hacen tan bien por una cuestión tan puntual y tan absolutamente que afecta a un número muy reducido de funcionarios policiales".