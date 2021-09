5 policías nacionales y un guardia civil detenidos en operación contra cultivo marihuana

Ep

Cinco agentes de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil han sido detenidos en una operación conjunta que ha permitido desarticular un "complejo" entramado criminal asentado en la provincia de Badajoz, y en la que en total hay 22 detenidos.



Un entramado criminal integrado por varias organizaciones que interactuaban entre ellas y dedicado presuntamente al cultivo, procesado, manipulación y posterior distribución de marihuana en la provincia de Badajoz.



Tras una "larga y compleja" investigación se ha procedido, de forma coordinada por las unidades actuantes, a la detención de 22 personas entre las que se encuentran varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habiéndose realizado más de 20 entradas y registros en domicilios.



En concreto, se han localizado y desmantelado cuatro plantaciones 'indoor' de marihuana con un total de más de 3.000 plantas, y se ha intervenido una gran cantidad de útiles para su instalación, tales como lámparas, alójenos, o consolas de aires acondicionados, así como diversos vehículos, según indica la Guardia Civil en nota de prensa.



La investigación, que se encuentra declarada secreta, aún no se da por concluida por lo que no se descarta la implicación de más personas.



LA OPERACION SIGUE ABIERTA



Ante esta operación, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha explicado a preguntas de los periodistas que este pasado martes se llevó a cabo el inicio de una "importante" operación contra el tráfico de drogas, que lleva a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil bajo la dirección de un juzgado de Torrevieja (Alicante).



Al mismo tiempo, ha detallado que se trata de una operación en la que "están trabajando todavía" dado que "sigue abierta" y en la que, hasta el momento, hay 25 detenidos, y un número "importante" de plantas de cannabis que han sido incautadas, además de otros efectos; al tiempo que ha incidido en que se ha declarado el secreto de sumario, por lo que no puede aportar muchos más datos.



En relación a las detenciones, ha señalado que entre los detenidos se encuentran miembros del Cuerpo Nacional de Policía y algún miembro también de la Guardia Civil, y que, en concreto, el número de agentes detenidos hasta el momento es de cinco del Cuerpo Nacional de Policía y uno de la Guardia Civil, a tenor de lo cual ha expuesto que "no se descartan más detenciones por supuesto" dado que "está abierta la operación y no se puede saber", ha agregado.



"Lo primero que tenemos que destacar es que ha sido en colaboración con Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil el desarrollo de esta operación", ha apuntillado al respecto la delegada, para quien se tiene que respetar "en todo momento tanto el secreto de sumario como la presunción de inocencia de estos agentes", de manera que ha apelado a esperar a ver cómo se desarrolla y finaliza el resto de la operación, de la que se informará de lo que se pueda al ser una operación "absolutamente judicial".



Igualmente, ha querido poner en valor el trabajo que toda la Jefatura Superior de Policía de Extremadura y la Zona de la Guardia Civil están desarrollando "de forma intensa en la lucha contra el tráfico de drogas": "desde hace ya años estamos demostrando, están demostrando su compromiso intenso y eficaz para desmantelar decenas de plantaciones de marihuana, de innumerables alijos de drogas, detenciones, puestas a disposición judicial e importantísimas operaciones que han sido de relevancia a nivel nacional e incluso internacional".



"Por tanto vamos a ser prudentes con esta operación y vamos a esperar a ver el resultado de la misma, en los próximos días puesto que como les digo todavía está abierta", ha incidido García Seco, que no ha podido aportar detalles sobre esta operación nacional contra el tráfico de drogas que, en el caso de Extremadura, se ha desarrollado "fundamentalmente" en la provincia de Badajoz.